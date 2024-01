Alianza Lima vs. U. Católica se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO en el compromiso válido por la ‘Tarde Blanquiazul’. Para seguir la transmisión de este partido deberás conectarte a la señal exclusiva de Zapping Sports, disponible en el canal 80 de Zapping. Este encuentro está pactado para el domingo 21 de enero desde las 2:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Mansiche, ubicado en la ciudad de Trujillo. Los ‘Íntimos’ llegan a este duelo después de vencer por 2-0 a Once Caldas en lo que fue la ‘Noche Blanquiazul’, mientras que los ‘Cruzados’ cayeron goleados por 4-0 en su último amistoso ante Sporting Cristal, correspondiente a la ‘Tarde Celeste’. No te olvides que en la web de Depor podrás disfrutar todos los detalles y el minuto a minuto de este partidazo.

Alianza Lima y U. Católica juegan por la 'Tarde Blanquiazul'. (Video: Alianza Lima)

Alianza Lima vs. U. Católica: posibles alineaciones

Alianza Lima: Ángelo Campos; Juan Pablo Freytes, Renzo Garcés, Jiovany Ramos; Jhamir D’Arrigo, Adrián Arregui, Aldair Fuentes, Catriel Cabellos, Kevin Serna; Cecilio Waterman y Hernán Barcos

Ángelo Campos; Juan Pablo Freytes, Renzo Garcés, Jiovany Ramos; Jhamir D’Arrigo, Adrián Arregui, Aldair Fuentes, Catriel Cabellos, Kevin Serna; Cecilio Waterman y Hernán Barcos U. Católica: Sebastián Pérez; Aaron Astudillo, Gary Kagelmacher, Ignacio Pérez, Alfonso Parot; Agustín Farías, Lucas Menossi, César Pinares; Jorge Ortíz, Clemente Montes y Fernando Zampedri.