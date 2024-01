Como se recuerda, los blanquiazules están en la búsqueda de un volante de avanzada, de un jugador con características de enganche, de ‘10′. Desde la llegada de Alejandro Restrepo al banquillo victoriano se ha venido analizando una serie de nombres de jugadores del exterior para cumplir esa tarea ; sin embargo, hasta esta última semana los nombres que aparecían no agarraban fuerza, ya sea por temas de gusto deportivo, de parte del entrenador colombiano y de la gerencia deportiva, o inclusive económicos (la gran mayoría de mercados sudamericanos están por encima que el peruano). Sin embargo, el CV de Rodríguez ha sido recibido de buena manera y Alianza ha iniciado la operación por adquirir su pase.

Números del ‘Mago’

El volante uruguayo tiene como posición natural la del ‘10′ en el campo de juego debido a sus labores de creación, pases filtrados y acercamiento a la zona de ataque , y es precisamente una pieza de esas características la que se busca en el área deportiva de Alianza Lima. Por otro lado, Rodríguez también cuenta con segundas posiciones como volante interior y volante central.

En la última temporada con Peñarol, el ‘charrúa’ disputó 37 partidos (36 como titular) en la liga uruguaya, anotó siete goles y dio cinco asistencias. Asimismo, también jugó Copa Sudamericana en la que fue titular en los cinco partidos y anotó dos goles. En tanto a su desempeño, en la última temporada jugó de enganche bajo el sistema 4-2-3-1 en el que logró su mejor momento; no obstante, en algunos compromisos se cambió el esquema al 4-3-3 y jugó como volante interior, una posición en la que su producción fue menor tanto individual como colectivamente.

Considerando que sus características son más ofensivas, se perfila más como volante creativo o enganche jugando detrás de los atacantes ya que sus principales habilidades son el pase entre líneas y el buen pie. Asimismo, en el ‘Carbonero’ fue el dueño de la pelota parada, los centros, tiros libres y remates desde fuera del área. Finalmente, llegó con su equipo a la final ante Liverpool y obtuvo el subcampeonato uruguayo siendo pieza clave.

Según el portal ‘ Sofascore’, especializado en datos de futbolistas según sus métricas y números partido a partido, Rodríguez es parte del once ideal sudamericano en el 2023 como volante ofensivo en el sistema 4-4-2. Asimismo, sus puntuaciones son elevadas partido a partido en tanto al porcentaje de pases exactos, las recuperaciones de balón y el recorrido dentro de la cancha.

Operación por el ‘Mago’

Por su parte, Alianza Lima busca un jugador de esas características y por eso calzaría bien bajo el sistema 3-5-3 que viene practicando Alejandro Restrepo. Sin embargo, no será una operación fácil considerando que el futbolista aún tiene contrato con Peñarol y deberá pagar una cláusula de rescisión. Asimismo, Depor pudo conocer que el cuadro íntimo está interesado en adquirir un porcentaje del pase y, para esto, deberá negociar con Emelec, que es dueño del 50% del jugador.

En tanto a la posibilidad de que llegue o no al cuadro victoriano, Bruno Marioni, Director de Fútbol Profesional de Alianza Lima, respondió a Depor en conferencia de prensa y enfatizó en que hay interés en el jugador, lo han venido evaluando hace un tiempo y ya cumplió todos los procesos de selección requeridos para poder sumarlo. Sin embargo, indicó que todavía la negociación no está cerrada: “Sebastián Rodríguez es uno de los futbolistas que ha sido scouteado hace un tiempo con el área de scout. Realmente es uno de los futbolistas que nos interesa, como nos interesa otros. No puedo decir mucho más. Él ha pasado los procesos de selección que ya expliqué. En el momento que nosotros podamos avanzar una negociación con alguno de los futbolistas, van a ser informados”.

