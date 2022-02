Lo llaman ‘Chaval’, pero su identificación con el Perú es mayor que cualquier apodo relacionado con su también nacionalidad española. Cristian Benavente nació y creció en Alcalá de Henares en Madrid, donde su madre peruana, Magalí Bristol, le inculcó desde pequeño la pasión por el fútbol. Deporte por el cual vive y por el que sigue luchando día a día para destacar, siendo esta la razón por la que ha decidido venir a jugar al Perú, por primera vez, y vestir la camiseta del actual campeón, Alianza Lima. Los íntimos no solo buscarán volver a festejar en el torneo local, sino también competir en la etapa de grupos de la Copa Libertadores.

‘Bena’ fue formado en las canteras del Real Madrid, donde jugó en el segundo equipo por dos temporadas (2013/14 y 2014/15), para luego partir al Milton Keynes Dons de la tercera categoría inglesa por un año, hasta hacer su debut en la Primera División en el Sporting Charleroi de Bélgica. Allí, el delantero tuvo su mejor performance, logrando marcar 29 goles en cuatro temporadas, logrando su valorización más alta en el mercado. Pues, según el portal Transfermarkt, su pase en aquel entonces costaba 5.5 millones de euros, el más elevado de su carrera y con el cual llegó al Pyramids FC de Egipto.

Pero ¿qué ocurrió después? En Egipto no logró consolidarse y disputó solo 12 partidos (629′), anotando tres goles. Aún así, llegó a Francia para vestir la camiseta del Nantes, donde tampoco tuvo la continuidad deseada, volviendo otra vez a Bélgica, pero esta vez para jugar por Royal Antwerp, donde apenas jugó nueve partidos. De hecho, la última vez que salió al verde fue el 26 de febrero del 2021, jugó 19 minutos en la derrota 2-1 ante Genk.

En cuanto a la Selección, Benavente no ha vuelto a ser llamado desde el 2019. Con el ‘Tigre’ ha jugado once partidos, pero nunca pudo trascender, a pesar de sus buenos momentos a nivel de clubes, al igual que con Sergio Markarián. Y a diferencia de lo que hizo en divisiones menores con Juan José Oré para el Sudamericano Sub 17 del 2011 y con Daniel Ahmed en el Sub 20 del 2013, donde destacó.

Cristian Benavente firmará con Alianza Lima por una temporada (Foto: Instagram Mi Barrunto)

Es por estas razones que Cristian Benavente ha decidido venir al Perú, además, de su deseo de conocer a profundidad el país del cual vienen sus raíces. El ‘Chaval’ quiere volver a sobresalir en el fútbol y qué mejor que hacerlo en el actual campeón del fútbol peruano, Alianza Lima. Equipo, que este año también tendrá la ardua labor de sobresalir en la Copa Libertadores y romper su mala racha en los torneos internacionales con 23 partidos sin poder ganar.

Es aquí donde ‘Bena’ será importante y donde su recorrido por el mundo tendrá que hacerse notar. Este martes 8 de febrero firmará su contrato por una temporada y quedará listo para ponerse bajo las órdenes del profesor Carlos Bustos. Eso sí, antes de entrenar a la par con sus compañeros deberá recuperar su estado físico.

Según pudo conocer el diario Depor, harán un trabajo especial con el ‘Chaval’ antes de forzarlo de volver a las canchas. El objetivo es que pueda estar al 100 % en marzo para que llegue con cierta continuidad a la Copa, que tendrá inicio entre el 20 y el 22 de abril. La primera semana realizará trabajos en el gimnasio para recuperar su fuerza. El lado positivo? Benavente llega sano. Es decir, no tiene ninguna lesión ni dificultad física, por lo que esperan que su proceso de adaptación pueda ser rápido.

Gallese y Flores: el gran salto

Al igual que Cristian Benavente hubo otros jugadores de la actual Selección Peruana que, tras un mal momento en el exterior, tuvieron que venir a la Liga 1 para dar, nuevamente, ese segundo aire que necesitaban. Y uno de ellos fue Pedro Gallese, quien en el 2019 tras un año poco regular en el Veracruz de la Liga MX, pegó la vuelta al Perú para vestir la camiseta de Alianza Lima.

Aquella temporada, el ‘Pulpo’ fue el arquero principal del equipo blanquiazul, y a pesar de las críticas de los hinchas, estuvo bajo los tres palos en 26 partidos y fue subcampeón. Así, volvió al extranjero, pero esta vez a la MLS -Orlando City- donde ha logrado consolidarse: el 2020 fue elegido como el mejor portero del campeonato, ha estado entre los cinco mejores del campeonato dos años seguidos (2020-21), ha sido elegido en la ‘MLS Alls Star’ y nominado por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) como el mejor arquero del 2021. En la Selección Peruana es el ‘1′ indiscutible.

En tanto, Edison Flores también pasó por un panorama similar. En el 2014 tuvo que volver a Universitario de Deportes, luego de dos años en España (Villarreal II). En Ate estuvo tres temporadas (2014-2016), siendo la última la mejor que tuvo en el club crema. Se despidió con ocho anotaciones en 24 partidos.

Al igual que el ‘Orejas’ y el ‘Pulpo’, Benavente tendrá una gran oportunidad en la Liga 1 para destacar. Además, el ‘Tigre’ Gareca, que continuamente asiste a los partidos del torneo local, podrá apreciarlo de cerca y, por qué no, darle una segunda oportunidad.





