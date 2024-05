El mes de mayo se perfila como crucial para Universitario de Deportes en esta temporada. Desde este viernes 3 hasta el próximo 28, los cremas disputarán un total de siete partidos, ya sea tanto por la Liga 1 Te Apuesto como la Copa Libertadores. En ambos torneos, tienen la oportunidad de alcanzar sus metas, dependiendo de sí mismos. ¿Cuál es el camino que el equipo dirigido por Fabián Bustos deberá recorrer para cerrar de manera exitosa la primera mitad de la campaña 2024, un año que marca su Centenario?

Haciendo matemáticas simples, calculamos que la ‘U’ jugará este mes un partido cada tres días y medio. Lo que tiene a su favor es que más del 57% de sus partidos los disputará en condición de local . Solo tendrá tres salidas, pero todas complicadas a ciudades de altura. La primera será este viernes a Tarma, pasando después por Cusco y cerrará su séptimo partido en Quito.

Fecha Torneo Rival Condición 03/05 Liga 1 ADT Visita 07/05 Copa Libertadores Junior Local 12/05 Liga 1 Sporting Cristal Local 16/05 Copa Libertadores Botafogo Local 18/05 Liga 1 Cienciano Visita 25/05 Liga 1 Los Chankas Local 28/05 Copa Libertadores Liga de Quito Visita

Los partidos de Universitario en mayo

La ‘U’ busca su primer triunfo en altura

Tras su contundente victoria por 6-0 frente a Comerciantes Unidos, la ‘U’ se enfrentará a un desafío complicado a más de 3 mil metros sobre el nivel del mar. Además de lidiar con la altitud, el equipo merengue se encontrará con un rival que ha sabido hacer valer su localía en esta temporada, donde aún no ha conocido la derrota, acumulando cuatro victorias y dos empates. Asimismo, llega con el impulso de haber triunfado en el calor de Sullana ante Alianza Atlético, una motivación para tratar de dar la sorpresa de la jornada y poner fin al invicto merengue en la Liga 1. Cabe precisar que en lo que va del año, la ‘U’ no ha podido ganar todavía en altura, solo sumo dos empates.

Contra Junior por la Libertadores

En la ‘U’, ya han pasado la página de su dura derrota ante Botafogo en Brasil. Desde el principio sabían que ese resultado podía entrar dentro de lo esperado. Con cuatro puntos, necesitan ganar los dos próximos encuentros en casa para acercarse más a los octavos de final. Su próximo partido será frente a Junior de Barranquilla, que la última fecha solo logró un empate contra Liga de Quito y vendrá a Lima en busca de recuperar esos puntos perdidos, así como los que Universitario les arrebató. Los colombianos no se guardarán nada y comprenden que este partido puede definir su destino en la Libertadores. Mientras tanto, en tienda merengue queda el dulce sabor de haber estado cerca de vencerlos en su propia casa, sabiendo que con el respaldo de su hinchada pueden asegurarse los tres puntos.

Universitario empató con Junior de visita con gol de Aldo Corzo. (Foto: Luis ACOSTA / AFP)

El clásico que lo definirá todo

Desde hace varias jornadas, se viene especulando que el enfrentamiento entre la ‘U’ y Sporting Cristal por la fecha 15 podría ser considerado como la final del Torneo Apertura. Conscientes de que ambos equipos llegarían a ese encuentro con una diferencia mínima de puntos, se entiende que quien logre ganar tendría un camino claro hacia la conquista del primer título del año. Los celestes llegarán al Monumental con más días de descanso, ya que a diferencia de los merengues, no están involucrados en competiciones internacionales. Aunque el factor físico podría jugar a favor de los rimenses, el equipo de Ate contará con el impulso de su participación en la Libertadores y el respaldo de su ferviente hinchada.

Duelo clave ante el ‘Fogao’

Botafogo puso fin a la racha de 25 partidos invictos que había acumulado la ‘U’ desde la temporada anterior. A pesar de su difícil inicio en la Copa Libertadores, los brasileños están decididos a asegurar su clasificación a los octavos de final y para lograrlo necesitan ganar todos los partidos restantes. Actualmente, atraviesan un buen momento deportivo, luego de vencer como visitantes al Flamengo y arrebatarle el liderato en el Brasileirao. Los cremas buscarán tomar revancha por la derrota sufrida en Brasil y dejar prácticamente sin opciones al ‘Fogao’.

La única derrota de la 'U' en el año fue frente a Botafogo. (Foto: CONMEBOL)

Por la conquista en el Cusco

Será la segunda vez que la ‘U’ visite la Ciudad Imperial. En su primer encuentro en Cusco, lograron un empate frente al Deportivo Garcilaso. Sin embargo, ante Cienciano no podrán conformarse con un empate: deberán buscar la victoria, independientemente del resultado obtenido frente a Sporting Cristal. Enfrentarán a un rival que no atraviesa un buen momento jugando en casa, habiendo caído en sus últimos partidos contra Deportivo Garcilaso y Cusco FC. Antes de enfrentarse a Universitario, el ‘Papá' disputará otro partido en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, esta vez contra Vallejo.

En casa contra Los Chankas

A primera vista, este partido debería representar tres puntos accesibles para los cremas. Si Universitario logra ganar todos sus compromisos anteriores en el Torneo Apertura y la Copa Libertadores, o en su defecto conseguir resultados positivos, entonces este encuentro podría ser una oportunidad para que Fabián Bustos le de descanso a algunos de sus jugadores claves. El equipo de Andahuaylas, en su historial reciente en Lima, no ha mostrado ser un rival especialmente fuerte, habiendo sufrido goleadas ante Sporting Cristal y Alianza Lima.

Duelo decisivo por la clasificación

El último partido de mayo ante Liga de Quito también marcará el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores para los merengues. La estrategia para enfrentar el duelo en Quito estará condicionada por los resultados que obtenga la ‘U’ en casa ante Junior y Botafogo. En caso de sumar los seis puntos, estarían prácticamente clasificados y podrían avanzar o asegurar un puesto en la Sudamericana incluso perdiendo. Sin embargo, si no logran las dos victorias, el objetivo cambiaría y se verían obligados a ganar o sumar al menos un punto. El equipo ecuatoriano suele ser fuertes en casa y saben aprovechar la altitud a su favor. Por tanto, la escuadra merengue deberá evitar depender del resultado en Quito para definir su futuro a nivel internacional esta temporada.

¿Cuándo regresa José Rivera?

En los últimos tres partidos, Universitario ha sufrido una baja sensible. Se trata de José Rivera, quien se lesionó en la fecha 11 contra Sport Boys debido a una luxación en el hombro. Esta lesión lo obligó a iniciar un proceso de recuperación que interrumpió la buena racha que venía teniendo en la temporada, destacando su desempeño con un doblete en la primera fecha de la Copa Libertadores, el cual fue fundamental para la victoria sobre Liga de Quito.

José Rivera marcó un doblete en el triunfo de la 'U' sobre Liga de Quito. (Foto: Daniel Apuy / GEC)

El regreso del ‘Tunche’ está muy cerca. Aunque aún no hay una fecha confirmada para su reaparición, en Universitario están trabajando para que al menos pueda estar en el banco de suplentes en el partido contra Botafogo y así sumar minutos en caso de ser necesario su ingreso. Dado que se trata de una lesión complicada, especialmente para su estilo de juego que implica constantes choques con los rivales, están optando por un enfoque gradual en su recuperación. No obstante, el gran objetivo es que pueda competir por un lugar en el once titular para el partido contra Sporting Cristal, un encuentro en el que Bustos reconoce que su presencia será crucial.





