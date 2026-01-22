Las últimas horas han estado marcadas por un clima de tensión y expectativa en el Alianza Lima, luego de que una delicada denuncia generara repercusión tanto dentro como fuera del país. El caso, que involucra a Sergio Peña. Miguel Trauco y Carlos Zambrano, no tardó en instalarse en las noticias más urgentes por su nivel de agravio. En medio del silencio inicial, las miradas se centraron en conocer la postura de uno de los principales señalados. La presión mediática fue en aumento mientras se aguardaba una respuesta oficial. Finalmente, el primer pronunciamiento llegó a través de las redes sociales. El mensaje no pasó desapercibido y abrió un nuevo capítulo en esta historia que aún se encuentra en etapa de investigación.

A través de un extenso comunicado, Sergio Peña decidió dar su versión de los hechos y responder públicamente a la denuncia por presunto abuso sexual que pesa en su contra. El mediocampista optó por expresarse de manera directa, consciente del impacto que el caso ha generado en la opinión pública.

En la primera parte de su mensaje, el futbolista fue enfático al deslindar cualquier responsabilidad en los hechos denunciados. “Niego tajantemente cualquier participación en los hechos delictivos que se mencionan en la denuncia”, señaló, dejando en claro que afronta la situación desde una postura de defensa legal.

Peña también remarcó que es plenamente consciente de la gravedad del caso y del contexto que lo rodea. En esa línea, evitó minimizar la denuncia y subrayó la importancia de que el tema sea tratado con la seriedad que corresponde.

El volante de Alianza Lima tuvo además palabras dirigidas a la persona denunciante, fijando una posición de respeto frente a la situación. “Quiero expresar mi total respeto y empatía hacia la persona denunciante”, indicó, antes de condenar cualquier forma de violencia contra la mujer.

En otro pasaje del comunicado, Sergio Peña sostuvo que será la justicia la encargada de determinar lo ocurrido. “Las autoridades competentes serán las encargadas de investigar y esclarecer los hechos”, afirmó, sin brindar mayores detalles por tratarse de un proceso en curso.

Comunicado oficial de Sergio Peña ante acusación de abuso sexual contra una mujer en Uruguay | Foto: IG

El futbolista aseguró que colaborará con las investigaciones y que se mantendrá a disposición de las instancias correspondientes. En su mensaje, insistió en que confía en que el proceso permitirá esclarecer la verdad de lo sucedido.

Por otro lado, Peña evitó pronunciarse sobre su futuro deportivo o su continuidad en Alianza Lima, limitándose exclusivamente a abordar el aspecto legal del caso que hoy lo involucra junto a otros futbolistas del club íntimo.

El comunicado concluyó con un agradecimiento al respaldo de su entorno cercano y un pedido de respeto mientras continúan las diligencias. El caso, por ahora, permanece en investigación y a la espera de los avances que determinen las autoridades competentes.

