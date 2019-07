Siguen los sorteos en Alianza Lima ¿Quién pagó el almuerzo esta vez? [VIDEO]

Los jugadores de Alianza Lima ya tomaron por costumbre salir a almorzar y sortear a la 'víctima' que pagará el consumo. Ya perdió Tomás Costa en una oportunidad y a José Manzaneda también le ha tocado pagar.

¿Quién fue el 'ganador' esta vez? El sorteo agarró desprevenido a Joa Arroé quien siempre ha sido el encargado de filmar cuando se saca la tarjeta de crédito del que pagará la 'comilona'. Pero tuvo a un compañero para compartir el gasto: Aldair Salazar.

Alianza Lima: ¿Quién pagó el almuerzo? (Instagram)

El divertido momento lo compartió el propio Joa Arroé en su cuenta de Instagram y las fotos de la reunión de los jugadores de Alianza Lima las subió a su red social Rinaldo Cruzado.

Las bromas no faltaron y más de uno 'vaciló' a los 'sorteados'. "Si mañana no llego a entrenar es porque no tengo para la gasolina", respondió Arroé a las bromas de sus compañeros.

No hay duda que la amistad es una de las principales características del equipo de Alianza Lima. Los jugadores se divierten en la previa al encuentro que jugarán este viernes ante Sporting Cristal (8 p.m.) en Matute.

Alianza Lima: a pagar se ha dicho. (Instagram)

