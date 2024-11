El camino hacia el Mundial 2026 comienza a complicarse para Perú y las Eliminatorias Sudamericanas señalan que el equipo de todos está ubicado en el noveno lugar de la tabla de posiciones. Con apenas siete unidades, el DT Jorge Fossati necesita replantear muchos aspectos en su pizarra para mantener el sueño intacto. Tras el empate ante Chile, la Bicolor partirá a Argentina para medirse contra el equipo de Lionel Scaloni en La Bombonera. Y más allá de la diferencia de realidades que viven ambas selecciones, los antecedentes tampoco nos respaldan. Sucede que de las últimas 10 veces que chocamos, apenas rescatamos dos empates.

La última vez que Perú jugó ante Argentina fue en la Copa América 2024. Ambos integraron el grupo C y la escuadra nacional iba por la hazaña para clasificar a la siguiente ronda, esperando también que Canadá no hiciera lo propio ante Chile. En el segundo tiempo, el dominio fue de los dirigidos por Lionel Scaloni y un doblete de Lautaro Martínez (2-0) terminó con toda chance de los dirigidos por Jorge Fossati.

En el año 2023, la Bicolor era dirigida por Juan Reynoso y jugaba una nueva fecha de las Eliminatorias 2026, esta vez en condición de local. Al frente, estuvo una Argentina que se impuso sin problemas (2-0), gracias a un doblete de Lionel Messi, elegido también como la figura del partido en el Estadio Nacional de Lima.

El 2021 vio otra derrota de Perú, pero esta vez fue en el marco de las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022. En aquella ocasión, el combinado nacional tenía a Ricardo Gareca como DT. El choque se disputó en el estadio Monumental y fue victoria 1-0 para la ‘albiceleste’, con anotación de Lucas Martínez Quarta.

El 17 de noviembre de 2020, en plena pandemia, Perú recibió a Argentina en un Estadio Nacional sin público. La sele no mostró su mejor versión y cayó por 2-0. Nico Gonzáles y Lautaro Martínez anotaron para la visita. En total, si hacemos un balance de la rivalidad de Perú vs. Argentina en los últimos 10 partidos, no hay registro de victorias por parte de la Bicolor.

Incluso, la última vez que Perú venció a Argentina fue el 20 de junio de 1997. Este partido se desarrolló en el estadio Olímpico Patria de Sucre, en el marco de los cuartos de final de la Copa América. El triunfo fue por 2-1, con goles de Eddy Carazas y Martín Hidalgo.

FECHA RESULTADO TORNEO 29/6/2024 Argentina 2-0 Perú Copa América 17/10/2023 Perú 0-2 Argentina Eliminatorias Mundial 2026 14/10/2021 Argentina 1-0 Perú Eliminatorias Qatar 2022 17/11/2020 Perú 0-2 Argentina Eliminatorias Qatar 2022 5/10/2017 Argentina 0-0 Perú Eliminatorias Rusia 2018 6/10/2016 Perú 2-2 Argentina Eliminatorias Rusia 2018 11/10/2013 Argentina 3-1 Perú Eliminatorias Brasil 2014 11/9/2012 Perú 1-1 Argentina Eliminatorias Brasil 2014 10/10/2009 Argentina 2-1 Perú Eliminatorias Sudáfrica 2010 10/9/2008 Perú 1-1 Argentina Eliminatorias Sudáfrica 2010





Argentina, próximo rival de Perú: fecha, hora y canal

Perú vs. Argentina está programado para jugarse este martes 19 a las 7:00 de la noche, en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Si estás en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, el encuentro comenzará a las 9:00 p.m.; en Venezuela y Bolivia a las 8:00 p.m.; mientras que en México a las 6:00 p.m. No hay forma de que te pierdas este compromiso por las Eliminatorias Sudamericanas.

Perú vs. Argentina será transmitido en exclusiva por las señales de América TV, ATV y Movistar Deportes, además de sus opciones de streaming en América TVGO y Movistar TV App. Es importante mencionar, en suelo argentino se podrá ver por TyC Sports y Telefe. Asimismo, recomendamos no buscarlo en Futbol Libre TV, señal pirata.





TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR Ubaldo Villalobos Vidal Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.