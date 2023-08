A puertas del encuentro entre Alianza Lima y Alianza Atlético en Matute por la Liga 1 Betsson, el entrenador Mauricio Larriera ya viene ideando el posible once que saldrá a la cancha y que contará con una sensible baja: Jairo Concha. Como se recuerda, el volante nacional salió del once titular al último momento el domingo ante Cienciano debido a una contractura que ya venía desde días atrás. Más allá de los esfuerzos del jugador, el dolor en la zona de la cadera todavía persiste y no sería tomado en cuenta para el partido de este sábado. Sin embargo, sí hay algunos nombres de regreso.

Sin la magia del ‘10′ Una de los futbolísticas que venía destacando dentro del equipo desde la llegada de Mauricio Larriera ha sido Jairo Concha, volante al que el técnico le dio al confianza de partir como titular en los tres partidos, pero que en el último no pudo ser considerado sobre la hora debido a que no se recuperó de una contractura. De hecho, el volante de 24 años venía con un dolor a la altura de la cadera desde días anteriores al partido ante Cienciano y, durante el calentamiento, la molestia se intensificó y no pudo estar ni en el banquillo de suplentes. Durante esta semana, el volante nacional ha continuado con esta molestia, no ha entrenado a la par del equipo e, incluso, viene teniendo una doble rehabilitación fuera del club. En tanto a la posición que ocupa en el once de Mauricio Larriera, se estima que el que el arranque como extremo por derecha sea Aldair Rodríguez, tal como ocurrió en el encuentro pasado en Cusco. Están de vuelta Los jugadores que ya están recuperados de sus lesiones y vienen entrenando con normalidad son Pablo Sabbag y Yordi Vílchez. En tanto al ‘Jeque’, el futbolista ya se recuperó del esguince de tobillo izquierdo y, en caso Larriera lo disponga, sería considerado para el encuentro del sábado. Por el lado de Vílchez, el defensor ya está apto tras haber sufrido ligamentitis y sería crucial su retorno a la zaga central considerando que todavía Santiago García no se ha recuperado de la inflamación en la rodilla que padece y Carlos Zambrano tampoco ha superado completamente el desgarro que sufrió. En tal sentido, la pareja de centrales la conformarían Vílchez y Míguez. Otros dos jugadores que continúan en evaluación son Franco Zanelatto y Bryan Reyna. Sobre el primero, el extremo viene recuperándose de la lesión muscular y tendría chances de meterse a la lista de convocados. Mientras que Reyna sufrió una contractura muscular en el isquiotibial que padeció ante Sport Huancayo, pero se encuentra mejor físicamente y ya estaría a las órdenes de Mauricio Larriera para el duelo en Matute. En tal sentido, el posible once de Mauricio Larriera sería con Campos; Peruzzi, Vílchez, Míguez, Lagos; Ballón, Castillo; Rodríguez, Reyna/Costa, Cueva; Barcos/Sabbag. El encuentro entre Alianza Lima y Alianza Atlético se jugará este sábado 26 de agosto a partir de las 8:30 en el estadio Alejandro Villanueva. La consigna de los íntimos es sumar de a tres en condición de local considerando que suman 17 puntos y se ubican en la quinta casilla por debajo de ADT (18), FBC Melgar (19), Universitario de Deportes (21) y Sporting Cristal (24).



