Cuando Sporting Cristal perdió el paso -cayó después de 25 fechas ante Atlético Grau- los íntimos aprovecharon su oportunidad y vencieron a Deportivo Binacional en el estadio Matute. Y cuando Melgar no pudo sostener el ritmo, los blanquiazules dieron un golpe casi de ‘nocaut’ en Ayacucho, a pesar de los contratiempos: los hinchas ‘íntimos’ tuvieron que caminar más de seis horas para ver al equipo de sus amores, el duelo casi se queda sin transmisión y una expulsión de Ángelo Campos puso a Hernán Barcos a tapar. De película.

Guillermo Salas ya había dicho, tras caer en Trujillo, que sus pupilos jugarían los cuatro partidos que le restaban como finales. Y así fue. Y ahora, este domingo, ante ADT de Tarma en el estadio Alejandro Villanueva (3:00 pm), y con su hinchada, la ‘Chichoneta’ piloteada por el ‘Pirata’ tiene la gran oportunidad de ganar el segundo torneo del año y esperar un sitio de privilegio en busca del campeonato.

Para quedarse con el Clausura, Alianza solo necesita salir victorioso. Con ello ya estaría pie y medio en la final nacional. Pues solo le faltaría esperar el resultado de Melgar, aunque pese a que los arequipeños, los blanquiazules se impondrán en el segundo lugar del acumulado por diferencia de goles (tienen 31 y los rojinegros 26). Ello los colocaría en la final nacional que se jugaría a ida y vuelta los días miércoles 9 y sábado 12 de noviembre.

Sin embargo, si pierden y Melgar y Sporting Cristal ganan, no solo perderían el título del Torneo Clausura, sino también la posibilidad de jugar semifinales, pues Melgar ocuparía el segundo lugar del acumulado y con ello habría final directa entre el ‘León’ y los rimenses, dado que estos últimos son los líderes de la tabla general.

Finalmente, si el plantel del Guillermo Salas empata tendrá que esperar que los de Roberto Mosquera empaten o pierdan para ganar el campeonato. Además, del resultado del elenco de Pablo Lavallén para definir su lugar en el acumulado y con ello la definición del título.

Fecha Hora Partido Estadio 30/10 15:00 Alianza Lima vs ADT Alejandro Villanueva 30/10 15:00 Melgar vs Alianza Atlético Monumental de la UNSA 30/10 15:00 Sporting Cristal vs Mannucci Alberto Gallardo

La remontada de ‘Chicho’

Cuando Guillermo Salas cogió el primer equipo de Alianza Lima este se encontraba en el quinto lugar del Torneo Clausura. Había sumado dos partidos consecutivos sin ganar y una serie de aspectos ponían a flote el mal momento futbolístico que atravesaba el equipo y que hicieron tomar una decisión al club que tuvo que rescindir el contrato del argentino Carlos Bustos.

Desde ese momento, Alianza Lima apenas tuvo un tropezón: cayó ante la Universidad César Vallejo en Trujillo. Después, sumó siete victorias que hoy lo ponen en lo más alto del campeonato y con pie en la final nacional. Además, lleva cuatro partidos consecutivos ganando. Eso sí, para el estratega blanquiazul nada está dicho.

“Tenemos mucha alegría por la victoria de hoy, pero mañana ya nos ponemos a pensar en el siguiente partido. Aún no hemos ganado y nuestra final será este domingo en casa ante ADT. Estoy seguro que con el apoyo de nuestra gente todo saldrá bien”, dijo el técnico en conferencia de prensa.

Fecha Partido 25/10/2022 Ayacucho 0-1 Alianza Lima 21/10/2022 Alianza Lima 2-0 Binacional 17/10/2022 Cienciano 0-2 Alianza Lima 11/10/2022 Alianza Lima 4-1 Municipal 05/10/2022 César Vallejo 3-2 Alianza Lima 27/09/2022 Alianza Lima 5-0 San Martín 22/09/2022 Alianza Lima 2-0 Melgar 18/09/2022 Carlos Stein 1-2 Alianza Lima

Cabe resaltar que el vínculo de Guillermo Salas con Alianza Lima culmina a fin de año. Hasta el momento, la intención de la institución blanquiazul es traer un técnico extranjero y con experiencia en menores. No obstante, un título nacional podría hacer cambiar de parecer al club.

“Me gustaría afianzarme como entrenador en otro equipo si no me dan la oportunidad en el club. Ahora que asumí y me doy cuenta que se puede, es bonito. El fútbol te va pidiendo más y más cuando eres futbolista y también como técnico. De hecho, sería una decisión difícil, fuerte para mí, Alianza es mi segundo hogar, pero la carrera es más importante y habría que ver cómo afianzarse como profesional, como entrenador”, le dijo Guillermo Salas a RPP la última semana.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.