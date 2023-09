Bajas en cada línea

Poco a poco las lesiones en Alianza Lima van quedando atrás; sin embargo, todavía hay algunos nombres que deben esperar y, por lo pronto, generan una ausencia en cada línea del campo. En la defensa, el argentino Santiago García se realizó una limpieza de meniscos y este jueves se presentó en Matute caminando con la ayuda de una muleta. Tras esta operación, el zaguero continúa recuperándose y se estima que pueda volver a las canchas en un mes.

En tanto a la volante, otra de las ausencias es Bryan Reyna, quien todavía no se ha recuperado del desgarro de músculo soleo derecho y hoy no entrenó junto al resto del equipo. De hecho, el extremo íntimo se apartó del primer equipo junto a Cristian Benavente y salieron acompañados del nuevo kinesiólogo del club para ser revisados y continuar con su recuperación. Por su parte, el ‘Chaval’ también tendrá que esperar para su vuelta a las canchas que podría darse en una fecha o dos.

Por último, la delantera también cuenta con la baja de Pablo Sabbag ya que continúa en Colombia haciendo su recuperación luego de haber sido operado del tobillo izquierdo. Si bien se estima que vuelva a Lima en una semana, todavía su recuperación para volver al campo tiene un tiempo estimado de dos a cinco semanas, según su evolución. Por ahora, el futbolista se encuentra haciendo ejercicios de gimnasio para poder volver a sumar minutos cuanto antes.

Alista sus armas

Si bien todavía no se tiene un once confirmado, lo que viene bosquejando el entrenador uruguayo no sería muy diferente al equipo que paró ante Cantolao en la fecha pasada, excepto por algunos habituales titulares que volverían a ir desde la partida y la expulsión de Pablo Míguez. En tal sentido, los blanquiazules saltarían a la cancha con Campos; Peruzzi, Zambrano, Vílchez, Lagos; Castillo, Ballón; Concha, Cueva, Zanelatto y Barcos bajo el mismo sistema de 4-2-3-1.

Como se recuerda, Alianza Lima tiene la ilusión intacta de poder ganar el Torneo Clausura y ser campeones nacionales considerando que se ubican en el tercer lugar de la tabla con 23 puntos y a solo dos unidades de los líderes Sporting Cristal y Universitario de Deportes con 25 y que este fin de semana se enfrentarán entre ellos.

La actualidad del ‘10′

Por otro lado, Jairo Concha habló en conferencia de prensa y fue consultado sobre su actualidad deportiva y la posibilidad de que renueve con la institución íntima ya que su vínculo vence a fines de esta temporada. “Me he recuperado de una lesión y estoy tratando de dar el 100 % para dar lo mejor para el grupo y ser considerado en la selección, lo que todo futbolista desea. Con trabajo estamos sacando los resultados y vamos por buen camino”, sostuvo el futbolista de 24 años.

En tanto a la posibilidad de quedarse en La Victoria, el volante indicó: “Realmente ese tema (su posible renovación) lo ve mi representante”, comentó Concha a los medios de comunicación. “Yo estoy enfocado al 100 % en trabajar para mí, para el club y para ser considerado en la Selección Peruana. Estoy enfocado en eso. Estoy contento en el club y voy a seguir trabajando para luchar por el tricampeonato”.