Universitario de Deportes se quedó con el Torneo Apertura 2024 mostrando un buen rendimiento a lo largo de las 17 jornada que disputó. En el plantel, resaltaron algunos nombres de buen rendimiento como el caso de Rodrigo Ureña quien - desde su llegada en 2022 - se consolidó como uno de los titulares indiscutidos. A propósito de esta situación, el volante habló sobre su adaptación al fútbol peruano, comparándolo con lo que vivió en otros clubes.

“En Perú no es fácil, no te la ponen fácil. Te toca pelear y remarla. Uno con su fútbol y características por ahí tiene algo distinto. Eso empezó poco a poco a llegar a la gente. En un principio fui criticado. Con trabajo y mucho esfuerzo siento que pude revertirlo tanto acá como en Colombia”, declaró para ESPN Chile.

A su vez. el futbolista chileno de 31 años destacó a Universitario como un equipo grande, al igual que América de Cali de Colombia. Su paso por el cuadro ‘escarlata’ se dio en las temporada 2020 y 2021, donde fue campeón. Además, anotó 2 goles en 76 partidos.

Rodrigo Ureña marcó su primer gol con Universitario en 2024 ante Sporting Cristal. (Foto: Liga 1)

“En Colombia también me tocó difícil, llegué a un club grande como América de Cali y también salir campeón el primer año fue duro. En realidad considero que mi carrera no ha sido fácil y dentro de todos mis logros he jugado muchos torneos internacionales”, contó.

En referencia por alguna convocatoria en la Selección de Chile, Rodrigo contó: “Hubo un contacto después del partido que juego con América de Cali ante Universidad Católica. Reinaldo Rueda se comunicó con mi DT de ese entonces. Ahí tuvieron contacto, pero vino el tema del COVID que nos dejó encerrados. Luego no hubo algún acercamiento. En Universitario me dijeron que había ingresado a una pre lista, pero luego ya no supe más”.

Por lo pronto, Ureña se prepara para lo que será su participación en el Torneo Clausura con Universitario. Respecto al Apertura, disputó once partidos con camiseta crema, anotando en una sola oportunidad: ante Sporting Cristal. En Copa Libertadores, jugó los seis encuentros de la fase de grupos.





¿Cuándo comienza el Torneo Clausura 2024?

La Liga 1 2024 se ha detenido debido a la participación de la Selección Peruana en la Copa América, que se disputará en Estados Unidos. En ese sentido, el campeonato local sufrirá una para a raíz de que algunos clubes tendrán jugadores convocados por el técnico de la bicolor, Jorge Fossati, para completar la lista de 26 elementos.

Así pues, el Torneo Clausura comenzará en la segunda semana de julio. De momento, la Liga de Fútbol Profesional no ha anunciado la fecha exacta en la que arrancará la primera jornada del segundo certamen de la temporada. Eso sí, hay que considerar que el calendario de enfrentamientos será el mismo que en el Apertura, con la diferencia que los equipos que fueron locales ahora serán visitantes, y viceversa.

