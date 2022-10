No cabe duda de que Alexander Callens vive un gran momento con su club. Y es que el defensor central, en la última jornada de la MLS, anotó uno de los goles para la victoria (2-1) de su equipo New York City sobre Orlando City, equipo en el que milita su compatriota Pedro Gallese. Así, tras esta diana, el defensor central sumó su sexta anotación en lo que va de la temporada, una cifra que no es habitual ver en un jugador que ocupa su posición. Es decir, es clave en las dos áreas.

El vínculo entre New York City y Alexander Callens inició en enero del 2017. El futbolista nacional, a sus 24 años de edad, llegó al cuadro estadounidense procedente del Numancia, club que milita en la Segunda División de España. Su adaptación a su nuevo equipo fue rápida: jugó 35 partidos anotando 2 goles en el año mencionado.

En el 2018 volvió a repetir la historia. El defensor central disputó 34 encuentros, consolidándose en la zaga del elenco neoyorquino. Si bien en este curso solo anotó un gol, sus actuaciones ayudaron al equipo a conseguir grandes resultados. Además, el exSport Boys volvió a ser llamado a la Selección Peruana después de cuatro años de ausencia, para los amistosos ante Chile y El Salvador.

Una temporada después, Alexander Callens jugó 25 encuentros. Todos ellos desde el arranque. Mientras que en el 2020, la historia fue aún mejor. En la MLS, alineó desde el inicio en 25 ocasiones, sumando dos goles en su cuenta. Eso sí, también supo lo que es marcar en el plano internacional: dos dianas en la Concacaf Champions League.

Ya en el 2021, el defensor disputó 31 cotejos (30 de ellos como titular) entre el torneo local y la Leagues Cup. Su cuota de gol no faltó y marcó dos veces a favor de su equipo. Ahora, en la presente temporada, el central registra sus mejores números desde su llegada a New York City: 33 encuentros (26 en MLS, 6 en Concacaf Champions League y 1 en Campeones Cup). Además, suma un total de seis anotaciones en lo que va del curso.

Los registros de Alexander Callens desde su llegada a la MLS

TORNEO AÑO PARTIDOS MINUTOS JUGADOS GOLES MLS 2017 35 3112 2 US OPEN CUP 2017 1 90 0 MLS 2018 34 3020 1 MLS 2019 25 2250 0 MLS 2020 25 2236 2 CONCACAF CHAMPIONS LEAGUE 2020 4 360 2 FLORIDA CUP 2020 1 46 0 MLS 2021 30 2519 2 LEAGUES CUP 2021 1 90 0 MLS 2022 26 2323 5 US OPEN CUP 2022 1 90 0 CONCACAF CHAMPIONS LEAGUE 2022 6 496 0 CAMPEONES CUP 2022 1 90 1

Es necesario mencionar que, tras el duelo ante Orlando City, Alexander Callens y su equipo ya trabaja en lo que será su próximo partido por la MLS. Su rival será Atlanta United, elenco que tiene entre sus filas a destacados futbolistas como el venezolano Josef Martínez y el mexicano Raúl Gudiño.





Recibe nuestro boletín de noticia : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR