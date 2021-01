Las últimas semanas han sido complicadas tanto para el hincha de Alianza Lima, como para los directivos del cuadro blanquiazul. El descenso cayó como un balde de agua fría en La Victoria y el club realiza una reestructuración para arrancar con todo la temporada 2021, en la que tendrán que pelear por subir a la Liga 1, una situación no acostumbrada para una institución como la de La Victoria.

En los últimos días, varios jugadores fueron separados del club de cara a la siguiente temporada y hasta el momento apenas se han hecho dos contrataciones, la de Edhu Oliva y Yordi Vílchez. Sin embargo, otro de los temas que causan mayor preocupación en la hinchada es sobre la persona que asumirá las riendas del equipo, en pro de ascender al equipo en el presente año.

En reuniones blanquiazules se postularon el nombre de varios técnicos nacionales e internacionales para ocupar el puesto, pero Depor pudo conocer que los estrategas de nacionalidad argentina (Carlos Bustos y Gerardo Ameli) son aquellos que suenan con más fuerza. De hecho, en la interna del club, se analizan los CV’s de ambos entrenadores para posteriormente realizar los preparativos del anuncio.

Cabe precisar que ambos técnicos tienen experiencia en el campeonato peruano. Bustos ha dirigido a la Universidad San Martín y a FBC Melgar, mientras que Ameli ha estado a cargo de Sport Rosario, Deportivo Municipal, UTC y Ayacucho FC.

El caso de Rubio: lo que se sabe sobre la continuidad del delantero

Las contrataciones para la próxima campaña y la definición del DT no son los únicos temas que han estado en carpeta en Matute. Por ejemplo, el caso del delantero chileno Patricio Rubio es una interrogante hasta la fecha.

Y es que a pesar de que el atacante aún tiene contrato con el club blanquiazul, su continuidad no está confirmada. ¿La razón? Las cifras de su vínculo no son las mismas, tomando en cuenta que esta temporada se disputará la Liga 2. Ante ello, Depor conoció que no se llegó a un acuerdo con el ex delantero del Everton y todo haría indicar que Patricio Rubio no seguirá en La Victoria.

“Aún no tengo claridad sobre mi situación con Alianza Lima”, le confesó el delantero a este diario a finales del año pasado. Sí, todavía continuaban las negociaciones por esas fechas. Ahora, ¿en lo individual cómo le fue a Rubio en la Liga 1? Jugó 20 partidos (19 de titular) y 1,711 minutos. Además anotó seis goles: frente a Melgar (3), Deportivo Llacuabamba (2) y la Universidad César Vallejo.





