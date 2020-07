Alianza Lima calienta motores para el reinicio de la Liga 1. El plantel de Mario Salas afinó jugadas y puso en marcha las tácticas del estratega chileno para ganar en el duelo amistoso que tuvo ante Universidad San Martín. Con esta victoria (4-0), los íntimos esperan llegar preparados para el siguiente duelo que tendrán ante Deportivo Municipal.

El primer tiempo arrancó bien para los blanquiazules, ganando 2-0 con goles de Rubert Quijada y Josepmir Ballón. Para esta parte, Salas apostó por un once similar al amistoso anterior con Alianza Universidad: con S. Rivadeneyra; K. Aguilar, A. Rodríguez, R. Quijada, A. Gómez; R. Cruzado, J. Ballón; O. Mora, J. Arroé, C. Ascues y B. Da Silva.

En tanto, para el segundo tuvo como protagonistas a Kevin Ferreyra y Kluiverth Aguilar, quienes fueron los encargados de ampliar el marcador. El once para esta oportunidad estuvo conformado por I. Espinoza, A. Salazar, C. Montoya, F. Duclos, A. Rosell, A. Fuentes, L. Aguiar, J. Escate, K. Ferreyra, C. Zuñiga y G. Sánchez

📸¡Afianzándonos! 💪🏾💙



Por su parte, San Martín también tuvo dos alineaciones distintas, con las que buscó el marcador a favor. Para el primer tiempo estuvieron Penny; Garro, Schuler, Portales, Bolivar; Vega, Barco, Concha; Zanelatto, Olivera y Gentile. Mientras que para el complemento jugaron Torres, Bilbao, Cavagna, Luján, Llontop, Melgar, Guivin, Oliva, Gonzales Zela, Karamoko y Figueroa.

Los grandes ausentes en este amistoso fueron Leao Butrón y Carlos Beltrán. Ambos jugadores se encuentran en proceso de recuperación, el portero sufrió un pequeño desgarro en el recto femoral del muslo derecho, mientras que el ‘Che’, un esguince en la rodilla izquierda.

El próximo encuentro que tendrá Alianza Lima, previo a la reanudación del campeonato, será ante Deportivo Municipal. Este partido se jugará el sábado 1 de agosto a partir de las 11:00 a.m. en el estadio Alejandro Villanueva, además, podrá ser visto por los hinchas, ya que será televisado.

