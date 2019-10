Técnico de Melgar arremetió contra el arbitraje a pocos días del partido clave ante Alianza Lima en Arequipa

Quedan tan solo cinco fechas para que se defina el campeón del Torneo Clausura y en estas instancias el rigor con los árbitros es mucho mayor ya que un error, por más pequeño que sea, podría cambiar el rumbo del partido.

En las últimas semanas, los jueces han sido severamente cuestionados y, a pocos días del duelo ante Alianza Lima , el técnico de Melgar , Diego Osella, se sumó e hizo una dura crítica al arbitraje.

"Ya no me sorprende más nada, lo vimos todo, que venga Quevedo después del trato que nos dio en Huánuco [sobre el árbitro]. No tuvieron la oportunidad de verlo. No solo fue el penal que inventó a los tres minutos del segundo tiempo, sino todo lo que vino atrás", sostuvo.

Técnico de melgar arremetió contra el arbitraje a pocos días de partido clave ante Alianza Lima en Arequipa. (Video: Cosa Seria)

"Los equipos grandes tienen planteles numerosos. Pablo Bengoechea se dio el lujo de dejar a Kevin Quevedo afuera la fecha pasada pero nosotros tenemos un buen equipo, llega bien y ojalá estemos a la altura", continuó.

Alianza Lima y Melgar se enfrentarán este domingo a partir de las 3:30 p.m. por la Fecha 13 el Torneo Clausura. El partido será transmitido por la señal de GOLPERU, pero podrás seguir el minuto a minuto y todas las incidencias por Depor.com.



Oscar del Portal calificó de “patán” al técnico de Dinamo tras polémicas declaraciones contra Carlos Zambrano. (Video: América)

►"¿Vale llorar en cámaras?" La entrevista de Mauro Cantoro en la presentación de Tiago como fichaje de la 'U' [VIDEO]

►Alianza Lima ya piensa en su visita a Binacional: “Es casi inhumano jugar en Juliaca”

►Cantoro tras firmar su primer contrato profesional con la 'U': "Estoy con ansias de demostrar que no se equivocaron"

►Los jugadores de Melgar que pasaron por Alianza Lima y enfrentarán a los íntimos en Arequipa