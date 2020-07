Teófilo Cubillas es todo un ídolo de Alianza Lima. El exfutbolista del cuadro íntimo y de la ‘Bicolor’ mantuvo una amena conversación en el canal de Yotube del cuadro de La Victoria y aprovechó para contar cómo nació su amor por el club, desde muy pequeño, cuando vivía en Puente Piedra. El exvolante íntimo le atribuyó mucho a Inocencio La Rosa, ex delantero que también era su vecino y que jugaba en el primer equipo en aquel entonces.

“Desde muy temprana edad ya corría tras la pelota. Uno de los responsables de que me hiciera hincha de la blanquiazul fue Inocencio La Rosa (hermano de Guillermo La Rosa). Él jugaba en el primer equipo de Alianza Lima y también era el número nueve. Además, como somos del mismo lugar (Puente Piedra), cada vez que jugaba Alianza y transmitían los partidos por la radio, nosotros estábamos atentos si metía gol. Desde allí nació mi hinchaje por Alianza Lima”, contó durante la entrevista.

“En una oportunidad, Rafael ‘Cholo’ Castillo nos invitó, cuando yo jugaba por el Huracán Boys de Puente Piedra, a enfrentarnos contra los juveniles de Alianza Lima. Aquel partido lo perdimos por 7-1 y yo metí el único gol de mi equipo. De nuestro equipo escogieron a tres jugadores para Alianza, dentro de los cuales estaba yo. A la semana siguiente (ya con Alianza) volvimos a jugar contra otro equipo, ganamos 6 a 0 y marqué todos los goles. A partir de ese momento, me quedé para siempre en Alianza Lima.”, continuó.

En la misma entrevista, el exfutbolista recordó el momento en el que debutó en el fútbol profesional, específicamente en 1966. “En aquel año me encontraba en el colegio. Después de campeonar dos años seguidos en juveniles de Alianza, llegué a firmar un contrato. Iba a empezar el primer Torneo Descentralizado del fútbol peruano y, sin querer queriendo, me llama don Jaime de Almeyda, quien era el entrenador. Eso fue un jueves, cuando yo estaba entrenando con los juveniles. Un representante del profesor me dijo que quería que viajase a Piura para jugar en el primer equipo porque uno de los jugadores (Mario Catalá) no había asistido a la práctica. Fui el sábado al estadio y viajamos a Piura porque el partido era el domingo. Jugué mi primer partido y me sentía uno más del equipo”, sostuvo.

“Nunca voy a dejar de agradecer el cariño y el respeto con el que fui recibido por el primer equipo. Yo seguía estudiando y practicando con los juveniles los días jueves; mientras los jugadores concentraban dos o tres días antes, yo llegaba al estadio dos o tres horas antes de cada partido y ninguno reclamaba. Acabé el año como máximo goleador del Descentralizado.”, finalizó.

