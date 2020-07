La llegada de Miguel Araujo a FC Emmen fue celebrado por todo el país, aunque ello no fue de inmediato, tras su paso por Talleres en Argentina. El también defensa central de la Selección Peruana tuvo que analizar las diferentes ofertas que le presentaron y optó por continuar su carrera en Europa.

“Tenía ofertas en Arabia, en China, por esos lugares, pero no tenía en Europa y no me quiero mover de aquí y estar en un club serio”, confesó para el periodista Diego Montalvan, al recordar las oportunidades que se le presentaron al término de su contrato en Argentina.

“Se que recién hemos subido, pero es un club que tiene su propio estadio, sus canchas son estupendas para entrenar, la infraestructura del estadio es muy lindo. Además, la gente de Emmen es muy apasionada con el fútbol y cariñosa, te tratan como si te conocieran de hace mucho y eso hace que te sientas cómodo y te nace trabajar mucho más”, comentó.

Más de ocho meses en FC Emmen le han hecho sentir a Miguel Araujo que está como en casa, por lo que no piensa moverse del club de momento. Lo único que lo tiene inquieto es tener a su familia lejos, ya que su esposa tuvo que regresar a Perú para dar a luz a su segundo hijo, pero con la cuarentena y el cierre de fronteras, ya no han podido retornar a Holanda.

Dos temporadas más

Según pudo confirmar la agencia Agref a Depor, los futbolistas tienen contrato por dos temporadas más con el cuadro de la Eredivisie, en el que seguirán, a menos que llegue una importante oferta que cubra las expectativas de la institución con la que buscarán pelear una clasificación a un campeonato internacional en la próxima edición del torneo.

Por otro lado, los jugadores de la Selección Peruana esperan continuar con los entrenamientos en Países Bajos y llegar con gran nivel al inicio de las Eliminatorias sudamericanas, las cuales han sido reprogramadas para octubre de este año, aunque todo dependerá de cuan factible pueda ser su traslado, teniendo en cuenta las restricciones por la pandemia.

VIDEO RECOMENDADO

Jefferson Farfán le hizo gol a UFA en su vuelta a las canchas.

TE PUEDE INTERESAR