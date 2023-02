Alianza Lima es uno de los siete clubes que se mantienen firmes en su postura de no participar en el Torneo Apertura 2023, hasta que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) levante la medida cautelar que no les permite tener decisión sobre sus derechos televisivos. Esta mañana lo dejaron en claro al no presentarse al estadio Alberto Gallardo para medirse con Sporting Cristal, desencadenando una derrota por ‘walkover’ con un marcador de 3-0 en contra.

A pesar de ello, el cuadro de La Victoria no ha dado señales de flaqueza y se mantendrá en su posición hasta llegar a un acuerdo con la FPF. Esto se entiende también en las recientes declaraciones del delegado del club, Tito Ordóñez, quien escribió unas fuertes palabras en su cuenta de Twitter en referencia a las instituciones que han sostenido su postura de ser oposición a la FPF.

“La grandeza de una institución no solo lo dan los títulos (somos los más campeones, con los últimos sumamos 26), ni ser los de mayor hinchada (largamente superamos a todos y cada vez con más distancia), también lo da, también el respetar la palabra, el compromiso, la firmeza y lealtad”, manifestó.

Si bien no señala el nombre de un club en específico, Ordóñez se refiere a aquellos equipos que en un principio estaban en contra de la FPF y que ahora, aparentemente, habrían dejado de luchar junto a aquellos que están enfrentando al máximo ente rector del fútbol peruano. Como bien se pudo conocer en el comunicado que emitieron el último jueves, son siete los cuadros que están en contra del nuevo modelo de negocio y transmisión propuesto por la FPF: Alianza Lima, Deportivo Binacional, Cienciano, Cusco FC, Melgar, Sport Boys y Deportivo Municipal.

Sporting Cristal ganó por 3-0 tras la ausencia de Alianza Lima en el Alberto Gallardo. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

Alianza Lima jugó un amistoso ante Cienciano

Aunque esta mañana no se hicieron presentes en el estadio Alberto Gallardo, Alianza Lima disputó el último sábado un partido amistoso con Cienciano, el cual se llevó a cabo en el estadio Alejandro Villanueva. La idea es que mientras se resuelven todos los temas relacionados al campeonato local, los planteles no pierdan ritmo de competencia y los jugadores no se vean perjudicados en su continuidad.

Ya en el desarrollo del juego, el ‘Papá’ y los ‘Íntimos’ se midieron en dos cotejos, según informó ‘Ovación’. En el primer choque Alianza Lima se llevó la victoria con un contundente 3-0, gracias al doblete de Pablo Sabbag y la aparición de Aldair Rodríguez. En el último choque, el grupo de ‘Chicho’ Salas volvió a celebrar; esta vez, Jairo Concha marcó el único tanto.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.