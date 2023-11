Tal como informó Depor hace un tiempo, el futbolista sufrió una lesión que involucra los ligamentos de la rodilla derecha y todo hace indicar que debe ser operado en caso quiera seguir compitiendo a alto nivel. Por tanto, ya que la lesión ocurrió mientras vestía la camiseta ‘blanquiazul’, el club deberá hacerse cargo de la operación y también de toda la etapa de recuperación. En este punto, más allá de que se asumirán los gastos, la postura de Alianza Lima es que no forme parte del plantel 2024.

Paso de Cueva en Alianza Lima:

Cabe recordar que Christian Cueva fue cedido a préstamo a Alianza Lima en marzo del 2023 proveniente de Al Fateh, club árabe al que pertenece hasta finales del 2025. Por tanto, lo que ahora corresponde es que el futbolista regrese a dicho club, del que salió al tener poca continuidad y problemas con la dirigencia. Por su parte, el volante nacional no tuvo un muy buen paso por la institución íntima.

Desde su llegada, Cueva jugó un total de 22 partidos durante toda la temporada, arrancando en 14 de ellos y sumando un total de 51 minutos en promedio por partido. En la Liga 1, no anotó y registró una asistencia, mientras que en Copa Libertadores tampoco marcó ningún gol ni asistencia. Asimismo, cabe recordar que tuvo dos paras a lo largo del año debido a lesiones. La primera fue semanas después de su debut, y la segunda hacia la última parte del año por lo que, incluso, no disputó las finales del campeonato.

Además de estas dos paras por lesión, Cueva también fue apartado del plantel en el inicio del Torneo Clausura luego de haber protagonizado un hecho de indisciplina en el que no llegó a entrenar tras viajar a Trujillo sin permiso del comando técnico. El volante nacional pidió disculpas públicas a la afición y al club íntimo que tenía la intención de rescindir su contrato en ese momento.

Sin embargo, por cuestiones contractuales, el volante nacional se quedó en el equipo y, tras dos semanas de no haber sido considerado en el equipo, volvió a sumar minutos y se renovó su contrato desde fines de agosto hasta fines de diciembre, pero no llegó a demostrar un buen nivel futbolístico y, por eso, el club decidió institucionalmente no renovar a ‘Aladino’.

Asimismo, cabe destacar que, durante la presente temporada, fue considerado en el primer microciclo de Juan Reynoso de cara al inicio de las Eliminatorias; sin embargo, no se encontraba en buen nivel físicamente y fue desconvocado. A partir de entonces, no volvió a ser llamado por el entrenador nacional a la ‘blanquirroja’ para el resto de fechas dobles.

