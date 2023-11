Concha y Cueva son dos jugadores cuyos contratos finalizan este año con Alianza Lima. Si bien cada uno tiene planeado continuar en Matute, la manera en como terminaron la campaña con el club puede decidir el futuro de cada uno. Por un lado está Jairo, volante de 24 años que fue parte del bicampeonato e importante en el tramo final del Clausura; sin embargo, fue intrascendente en las finales contra Universitario y eso pasa factura. Jugó 35 partidos y marcó dos goles, cifras que no respaldarían su continuidad. Pese a ello, existen conversaciones entre su entorno y la institución para una posible renovación. De momento, se sabe que Concha tendrá una reunión este lunes con la parte deportiva de Alianza y allí decidiría su continuidad . Tiene ofertas de otros clubes, pero ninguno le convence.

Por otro lado, está la situación complicada de Christian, quien se perdió las finales de la Liga 1 Betsson por una lesión a la rodilla que ocultó por mucho tiempo. Su préstamo también vence este año y dado la manera en que terminó la temporada con Alianza Lima, su renovación está cuesta arriba. Sucede que ‘Aladino’ nunca pudo encontrar su mejor versión (jugó 27 partidos en el año y no marcó goles), protagonizó actos de indisciplina que mancharon su propia imagen y generaron descontento entre la directiva. Ahora, con un nuevo comando técnico y sin estar al 100% físicamente (tiene que operarse la rodilla derecha), es difícil que pueda continuar en Matute, a menos que Restrepo lo tenga en sus planes. Solo eso garantizaría la continuidad de Cueva en tienda blanquiazul. Eso sí, con otras condiciones en su contrato y en el que el club no se vea perjudicado.

Pero también está la opción más factible y la que más gusta en el comando técnico: reforzarse con un ‘10′ del exterior, con jerarquía y de nivel para encarar las competencias del próximo año. Alianza Lima no solo tiene la obligación de recuperar el trono del fútbol peruano, sino también competir en la Copa Libertadores. Y no puede fallar en sus fichajes, porque ya le quedó la mala experiencia de este año. En ese sentido, calza perfecto buscar opciones en el mercado internacional (Colombia y Uruguay son opciones), con el visto bueno de Restrepo y acorde a la expresión futbolística que el técnico desea. Es clave para todo equipo que pretende ser campeón tener un creativo en buena forma, con ritmo de competencia y decisivo. Alianza no puede cometer los errores del pasado en esa posición.

¿Qué pasará con Andrés Andrade y Cristian Benavente?

En Alianza Lima ven complicado extender el contrato de Andrés Andrade, quien fue operado de una lesión en julio pasado y se perdió el resto de la temporada. El colombiano tenía un vínculo contractual con los íntimos hasta fin de año, y al estar en recuperación -en caso renueve- no podrá sumarse a la pretemporada del club pactada para el 6 de diciembre. Bajo ese panorama, es difícil que se quede un año más, sobre todo porque ocuparía un cupo de extranjero en el plantel del próximo año y es una incógnita si llegará en buenas condiciones. Sería una apuesta arriesgada retenerlo, pero eso pasa por la decisión de Restrepo y al área deportiva de la institución.

Por su parte, con Cristian Benavente es algo similar. El jugador entrena desde octubre con Alianza Lima, pero nunca pudo estrenarse en un partido oficial este año. Su contrato también vence ahora y no tiene un sustento futbolístico para quedarse el 2024, a excepción del visto bueno de Restrepo. Sin embargo, a diferencia de Andrade, el ‘Chaval’ sí podrá realizar la pretemporada, ya que está en buenas condiciones físicas y eso es un plus para él. Eso sí, deberá negociar con el club su continuidad o en todo caso buscar otras opciones. Ambos jugadores son de corte creativo, pero no tendrían el mismo destino.





