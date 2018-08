Uno de los que más se lamentó cuando Kevin Quevedo vio la roja a solo minutos de haber ingresado en el clásico fue Tomás Costa. El argentino de Alianza Lima se echó parte de la culpa pues admitió que no habló con él antes de meterse en un partido tan pasional como lo fue contra Universitario.

Y es que Costa siempre trata de hablar con los jóvenes y ser un ejemplo para ellos, por eso estuvo muy apenado cuando vio que Kevin decidió no hablar con nadie durante los tres días siguientes a su expulsión que le costó dos fechas de suspensión.

"Con Kevin tengo más relación. Tiene un potencial terrible, tiene que ir de a pocos. Lo del clásico me siento culpable por no haber hablado antes de él. Creo que pudo reaccionar de esa forma. Tuvo dos o tres días sin hablar, después se le pasó y ya. Él tiene que ser regular", dijo Costa en GolPerú.

Tomás Costa: "Kevin Quevedo no habló 3 días después de ser expulsado en el clásico" (Mauricio Motta)

"Converso mucho con los chicos, tengo una relación muy cercana porque es muy necesario. Me interesa mucho conocerlos y ayudarlos. Me pueden contar cualquier cosa o los puedo sacar de alguna duda. Por ejemplo me imagino el penal del clásico, lo cometí y si me hubiera puesto a llorar o hubiera tirado las cosas, proyectaría una mala imagen para ellos", agregó.

Por último, Tomás Costa habló del desenlace que tendrá el Apertura y las chances de los íntimos. "Ahora no depende de nosotros, pero confiamos en que Cristal pueda perder un punto y nosotros ganar. Sabemos que, en otras circunstancias, el partido de Cristal sería más accesible, pero en un partido decisivo puede pasar cualquier cosa. Es muy difícil cerrar un torneo. Esperamos que sea un partido parejo, Sport Rosario viene bien", concluyó.