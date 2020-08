Alianza Lima obtuvo un ajustado empate ante Deportivo Municipal, el pasado sábado, previo a su debut en la Liga 1. Mario Salas tuvo la oportunidad de probar algunas variantes, incluso, jugar con algunas posiciones en el campo, tal y como le pasó a Alexi Gómez, quien comenzó de lateral y terminó el duelo como extremo. ¿Qué posición le viene mejor?

Al respecto, el propio jugador blanquiazul confesó que está presto a acatar las órdenes del ‘Comandante'. ”Yo me siento cómodo y bien donde me necesite el grupo. Me tocó empezar de lateral y luego más adelante, de extremo, creo que me sentí cómodo porque Anthony conoce el puesto, es un puesto medio complicado, pero Anthony lo maneja bien y me pude soltar un poco más”, afirmó.

Alexi Gómez ingresó al campo como lateral izquierdo y así se mantuvo los primeros 45 minutos. No obstante, al regreso del descanso, Salas cambió a Kevin Ferreyra por Anthony Rosell, de modo que la ‘Hiena’ jugara más adelantado, como extremo y Rosell de lateral, dando como resultado una mejor performance de ambos en el duelo.

“Si el entrenador lo requiere, yo voy a estar al 100% para estar mi mejor rendimiento como lateral”, precisó, ya que tiene claro que la meta del equipo es conseguir la victoria. “La idea es ganar, nos hemos acostumbrado a eso, estamos trabajando para eso. Desde el domingo hay que empezar ganando, eso nos dará confianza”, finalizó.

Alianza Lima tiene el reto de sumar todos los puntos necesarios, a fin de escalar posiciones en la tabla, ya que en la primera parte del torneo solo pudo sumar siete puntos, tras ganar dos encuentros, empatar uno y perder tres.

El próximo rival a enfrentar será Binacional, este domingo 9 de agosto desde las 6:00 p.m. en el Estadio Nacional. El duelo será televisado vía GOLPERU.

