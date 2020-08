Sporting Cristal separó a Ray Sandoval definitivamente, debido a sus actos de indisciplina, que pusieron en riesgo, no solo la seguridad del jugador sino la del equipo completo. Al respecto, el defensa y excompañero del delantero en Cusco FC, Jhoel Herrera, manifestó su pesar por lo sucedido, aunque aplaudió la decisión del club.

“A mí me golpea porque a Ray [Sandoval] lo conozco, lo he tenido de compañero en el Cusco FC. Le hemos hablado en muchas ocasiones, porque tenía unas conductas que no correspondían a un futbolista profesional y la verdad que cuando vi el vídeo me sentí mal”, indicó Herrera para el programa del Tridente en Depor.

Asimismo, se mostró a favor de la separación de Sandoval del club rimense, ya que consideró que no se deben permitir actos de indisciplina, especialmente, en situaciones adversas como las que se encuentran todos los equipos por la pandemia.

“Yo lo estimo mucho y, aunque me duela decirlo, me parece perfecta la idea del club de separarlo. Hay que cortar de raíz el problema y generar un precedente. Cristal ha tomado el toro por las astas”, afirmó.

Por su parte, el técnico de Sporting Cristal, Roberto Mosquera, manifestó que “Ray infringió las reglas que tenemos en la sociedad peruana. Tenemos que ser enfáticos en erradicar este tipo de conductas. Es un mensaje equivocado para los talentos, no pueden actuar como quieren”.

Ray Sandoval fue detenido por la Policía la noche del sábado, luego de chocar su auto. Según el informe hecho por el noticiero 90 de Latina Televisión, el jugador fue llevado a la comisaría más cercana para pasar por la prueba de dosaje etílico, ya que habría conducido su vehículo en estado de ebriedad. A ello se le suma una denuncia por dañar propiedad privada.

