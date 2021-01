Al finalizar la Fase 2, Alianza Lima presentó un reclamo a la Gerencia de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol, exigiendo una quita de puntos a Carlos Stein, debido a un incumplimiento en los pagos a su planilla. El 14 de diciembre los íntimos recibieron una respuesta negativa, sin embargo, los directivos del cuadro blanquiazul decidieron continuar el caso ante el Tribunal de Apelaciones.

Es así como este miércoles 13 de enero, Alianza Lima recibió una respuesta del Tribunal de Apelaciones donde se le da un plazo de 72 horas al club para exponer los argumentos por los que se considera que está involucrado directamente en el proceso de Carlos Stein para que se demuestre legitimidad para obrar. Si es que el Tribunal acepta dichos argumentos como válidos la investigación se iniciará.

Cabe precisar que en reiteradas oportunidades los directivos de Alianza Lima aseguraron que agotarán todas las instancias para no perder la categoría, incluso, después del Tribunal de Apelaciones, llevarían el caso al TAS en búsqueda de una solución.

“Alianza irá al TAS definitivamente. Es un derecho. Hemos hablado tantos años de formalizar el fútbol, se van los buenos y siguen quedándose los malos”, sostuvo el determinado momento Fernando Farah.

Sin embargo, hasta la fecha, Alianza Lima se sigue reforzando con miras a la temporada 2021 en Segunda División. Jugadores como Rinaldo Cruzado, Leao Butrón, Joazinho Arroé y otros más no continuarán en el club. Las nuevas incorporaciones que han sido oficializadas por el cuadro de La Victoria han sido Edhu Oliva y Yordi Vílchez.

Víctor Rivera sobre dirigir Alianza Lima: “El simple hecho de sonar como opción ya es un privilegio para mí”

Se viven semanas de incertidumbre en Alianza Lima, ya que el elenco de La Victoria aún no ha cerrado con ningún técnico de cara a la temporada 2021. Sin embargo, Víctor Rivera, quien estuvo al mando de Deportivo Municipal el 2020, suena como una opción.

En una entrevista con GOLPERU, el técnico habló sobre la posibilidad de ponerse el buzo blanquiazul aunque hasta el momento no exista nada concreto. “No hay nada oficial. Creo que hay un rumor o especulación bastante fuerte, pero creo que directamente no es un tema que ni siquiera está oficializado ni en agenda del club hasta el momento”, sostuvo el ‘Chino’ Rivera.

Sin embargo, dejó claro que se siente contento por ser considerado como una opción para dirigir uno de los clubes más grandes del país. “Sé que hay otros candidatos también y por lo que uno percibe o lee o me comunican gente del fútbol, pero el simple hecho de sonar, para mí ya es más que un privilegio por lo que es Alianza Lima y su historia”, señaló.

