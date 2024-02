El cambio de sistema táctico implicó una reubicación para Catriel Cabellos, quien pasó a desempeñarse como lateral por derecha, una posición que conoce bien pero que no le resultó cómoda. No obstante, es importante destacar el buen rendimiento de Renzo Garcés, quien reemplazó a Aldair Fuentes con solvencia. Gabriel Costa, una de las sorpresas en el once inicial, contribuyó para darle juego al equipo por el centro del campo. Kevin Serna marcó diferencias por la banda derecha, mientras que los dos hombres de ataque, Waterman y Barcos, cumplieron con su rol de delanteros.

Ángel de la Cruz: Demostró seguridad en el juego aéreo y al salir a cortar jugadas. Se mostró confiado con los pies, pidiendo el balón para ser una opción de pase en la salida del equipo. Sin embargo, su falta de experiencia le jugó en contra y terminó cometiendo un penal.

Catriel Cabellos: Jugando esta vez como lateral por derecha, no logró destacar tanto como lo hizo en el centro del campo. Sin embargo, sobresalió por su velocidad en la anticipación. Cuando se produjo el cambio de sistema, se le vio más cómodo y con libertad para llegar hasta los últimos metros del terreno de juego.

Renzo Garcés: Enfrentó un duelo crucial con Marlon de Jesús y supo controlarlo eficazmente, impidiendo que recibiera cómodo de espaldas y evitando que volteara fácilmente. Mostró seguridad al salir jugando con el balón pegado al suelo, destacando su capacidad para ser titular en el equipo.

Juan Pablo Freytes: Se mostró preciso y peligroso con pelotazos cruzados al área rival, pero tuvo dificultades con las pelotas a sus espaldas. Cometió un error crucial que contribuyó a la falta que derivó en el penal en contra. Fue uno de los puntos más bajos del equipo en el partido.

Ricardo Lagos: Aunque no brilló en ataque por su banda, tuvo una mayor influencia en labores defensivas al colaborar en la marca, ayudando a cerrar los espacios dejados por Freytes.

Kevin Serna: Su velocidad marcó la diferencia al ganarle constantemente la espalda a Luis Trujillo, siendo una pesadilla para él. Fue el principal generador de desequilibrio por su banda, asistiendo a Barcos para el segundo gol del equipo. Aunque estuvo activo en ataque, le faltó concretar con un gol.

Adrián Arregui: Jugó un papel crucial en la recuperación del balón para generar jugadas peligrosas en ataque. Asumió toda la responsabilidad en la tarea de recuperación y estuvo a la altura de las circunstancias. Mostró sus credenciales por arriba, provocando el tercer gol.

Eficiencia en ofensiva: el UNO X UNO del triunfo de Alianza Lima en su visita a Unión Comercio. (Imagen: Agencias)

Sebastián Rodríguez: Su capacidad para generar juego resultó vital, especialmente por sus pases al espacio que lograron romper líneas defensivas.

Gabriel Costa: El dueño de la pelota parada. Su contribución se destaca en el aspecto táctico, donde se volvió sumamente eficiente con sus servicios. El desgaste físico de jugar en el centro finalmente cobró su precio, lo que llevó a que fuera el primer cambio en el equipo de los íntimos.

Hernán Barcos: Marcó su primer gol de la temporada con una definición exquisita. Siempre desplegándose en posiciones retrasadas para liderar las jugadas de ataque.

Cecilio Waterman: Se reencontró con el gol, demostrando sus cualidades en el juego aéreo al abrir el marcador. Sin embargo, tras su gol, no tuvo muchas oportunidades de destacar en el resto del partido.

Jesús Castillo: Su participación en el juego fue limitada y su ingreso al campo no marcó diferencias en el mediocampo.

Aldair Fuentes: Entró en la posición de último hombre para cambiar el planteamiento del equipo. Demostró seguridad y dio orden a la línea defensiva, proporcionando estabilidad al equipo.

Franco Zanelatto: Se adaptó rápidamente al ritmo de juego y generó desequilibrio por el sector izquierdo. Aportó situaciones de peligro y mostró su capacidad para contribuir al equipo. Sin embargo, necesita más minutos en el campo para demostrar completamente su potencial.

Axel Moyano: Ingresó para tapar los espacios y brindar oxígeno al centro del campo. Cumplió con su labor de despliegue físico y se mostró como una opción válida de pase, contribuyendo así al equilibrio del equipo.

