Ahora, para entender el meollo del asunto es necesario ir al inicio, donde todo empezó, y analizar las versiones de Paolo Guerrero y el club César Vallejo. Cada uno, desde su lado, vela por sus intereses y trata de salir lo mejor parado de este problema. Si bien en un principio hubo intención por llegar a un acuerdo para dar por terminado el contrato, en los últimos días se ha evidenciado que no existe voluntad para alcanzar un trato. ¿Cómo surgió el conflicto, qué pide cada uno para resolverlo y cuál será el futuro del ‘Depredador’?

Paolo Guerrero desistió de jugar en la César Vallejo. (Foto: Getty Images)

Cronología de una novela sin final

Viernes 2 de febrero

El secreto a voces fue confirmado cuando César Vallejo anunció en sus redes sociales el fichaje de Paolo Guerrero. No fue la mejor presentación para un jugador de su envergadura, pero ya era oficial e iba a jugar por primera vez en la liga peruana. Es más, Richard Acuña, presidente del club, y Roberto Mosquera, director técnico, habían adelantado las comunicaciones con el jugador. El contrato se firmó ese mismo día; pero lo que hubo detrás no se reveló hasta después. Tras estampar la firma, Doña ‘Peta’, la mamá del ‘Depredador’ recibió vía ‘Whatsapp’ amenazas por parte de delincuentes que le pidieron dinero a cambio de no hacer daño a su familia.

Martes 6 de febrero

Si bien Paolo Guerrero ya estaba al tanto de las amenazas, todo siguió con normalidad, tratando de poner paños fríos a la situación. Es más, el capitán de la blanquirroja posó con la camiseta del club ‘Poeta’ y la foto fue publicada en las redes sociales de la institución. Incluso, a Río de Janeiro, donde se encontraba el delantero peruano, viajó un preparador físico de Vallejo para realizar una rutina de ejercicios con él a fin de tenerlo en buen estado. Su incorporación al plantel de Roberto Mosquera era casi inminente.

Paolo Guerrero ya luce la camiseta de César Vallejo. (Foto: prensa UCV)

Domingo 11 de febrero

Luego de unos días sin mucha novedad y Trujillo esperando la llegada de Paolo Guerrero, el periodista de ESPN, Franco Lostaunau, reveló en sus redes sociales que el ‘Depredador’ ya no quería jugar por César Vallejo debido a “temas personales” y que “un club de Lima” -tras tomar conocimiento de esa situación- estaba interesado en él. Para muchos, era una sorpresa, porque Paolo no había manifestado nada hasta entonces. Sin embargo, los rumores cobraron mayor fuerza en pocas horas y el nombre del jugador volvió a estar en boca de todos.

Martes 13 de febrero

La bomba estalló. César Acuña, fundador de la Universidad César Vallejo y gobernador de La Libertad, reveló que la mamá de Paolo Guerrero recibió amenazas de un sujeto desconocido. Asimismo, confirmó la intención del ‘Depredador’ de no querer jugar en el cuadro trujillano y que era necesario conversar para buscar una solución entre las partes. “A Paolo yo lo entiendo, el mismo día que firmó contrato llamaron para amenazar a su mamá”, expresó. Mientras tanto, el goleador histórico de la bicolor mantenía silencio público, pero en constante comunicación con los directos del club.

Miércoles 14 de febrero

César Acuña volvió a referirse de la situación de Paolo Guerrero y su intención de renunciar a César Vallejo. “Si ha decidido no venir, tendré que conversar con Richard (Acuña), que es el presidente del club, y tendrán que ponerse de acuerdo para dejar sin efecto el contrato. Yo creo que lo primero que debe hacer Paolo es explicarles a los trujillanos por qué no viene. El segundo pasó es ponerse de acuerdo. Nosotros no tenemos ningún problema en darle las facilidades a Paolo para resolver el contrato”, manifestó.

Jueves 15 de febrero

Fue el día más agitado. Por primera vez, Paolo Guerrero compartió su verdad en los medios de comunicación. El ‘9′ afirmó sentirse “muy decepcionado” de Richard Acuña por colocar paños fríos a las amenazas en contra de su familia. “Me preocupa la manera con que el club está actuando. Recibimos una carta ayer (miércoles) donde no le ponen la importancia a la seguridad que yo debería tener. Las conversaciones que hemos tenido con Richard hasta ayer, porque después se desconectó y quería que ahora todo se haga a través de los abogados”, sostuvo en América TV.

De igual manera, el ‘Depredador’ reveló los chats donde amenazan a su mamá y -junto a su abogado Julio García- expuso su caso en la gran mayoría de medios no deportivos. Sin embargo, durante la tarde, Richard Acuña también rompió su silencio: confirmó que estuvo al tanto de la situación, reconoció que la familia de Guerrero fue amenazada y recomendó al jugador denunciar el caso. Asimismo, reveló que Paolo no había presentado formalmente su renuncia al club. “Lamentablemente, hoy dijo que buscará la resolución del contrato y nos corresponde esperar la formalidad de parte del jugador para que la parte legal pueda trabajar sobre ello. No vamos a obligar a nadie que esté en César Vallejo, pero en la actualidad es futbolista nuestro, por lo que lo esperamos el sábado 17 en Trujillo”, expresó en RPP.

El desencuentro entre Paolo y Richard ya era una realidad. Es más, el directivo también habló sobre el rumor de que Guerrero forzaba su salida de Vallejo para ir a Alianza Lima. “No puedo adelantarme a que estaremos en una etapa de resolución porque hasta ahora no recibí ninguna solicitud. Lo de Alianza Lima son especulaciones, pero yo creo que el club tampoco haría algo irregular, no creo que Alianza, siendo una institución tan seria, comience a hablar con un futbolista cuando este tiene contrato. Quisiera descartarlo o imaginar que son rumores malintencionados”, agregó.

Richard Acuña, presidente de César Vallejo, contesta a Paolo Guerrero. (Foto: Composición)

Viernes 16 de febrero

La guerra entre ambas partes continuó. Julio García, abogado de Paolo Guerrero, envió la carta de renuncia a César Vallejo, dándole formalidad a su intención de no jugar por el cuadro trujillano días después de firmar por ellos. “Él no se va a presentar este sábado en Trujillo. Ya hemos presentado la solicitud formal de renuncia y solo estamos esperando la respuesta del club”, apuntó. Es más, le dio 72 horas para responder al directivo del club ’poeta’; caso contrario, acudiría a la FPF para pedir la liberación del jugador por “caso de fuerza mayor”.

Mientras eso ocurría, Guerrero continuó con su estrategia mediática y causó polémica por su manera de referirse a los directivos de Vallejo. “Si estos tipos, o estas personas no firman la rescisión, yo le voy a tener que poner punto final a mi carrera, y lo digo así bien claramente, va a ser gracias a estos señores, a estas personas que van a ser los responsables”, señaló en ATV. El ‘Depredador’ quería que la rescisión se resuelva pronto y quedar liberado para jugar por otro club, ya que el libro de pases en Perú cierra el 26 de febrero.

Esas palabras generaron la inmediata reacción de Richard Acuña. “No nos puede decir de que si el 26 no se soluciona, se retira del fútbol. Las únicas tres ligas que se cierran al nivel de contrataciones son el fútbol peruano, uruguayo y colombiano; después están todas las ligas sudamericanas, donde los mercados están abiertos. Solicitaría una mayor transparencia por parte del jugador”, expresó el directivo, dando a entender que existiría otra intención de Paolo por resolver el contrato con Vallejo.

Y en medio de esa discusión, apareció Bruno Marioni, director deportivo de Alianza Lima, para aclarar los rumores sobre Paolo Guerrero. “Él está descartado porque hoy tiene contrato en otro club, hoy no es una posibilidad. Nosotros, y en esto quiero ser muy claro, conocemos muy bien las regulaciones, los reglamentos, no vamos a hablar con un jugador mientras no esté en disposición de hablar para una posibilidad”, contó en L1 Radio. Además, el propio Richard Acuña reveló en Radio Nacional que no existía una cláusula de salida en el contrato del ‘Depredador’. “Si él quiere salir, es como cualquier contrato que tiene que sentarse a negociar. No hemos hablado de números”, afirmó.

“Hoy Paolo Guerrero no es una posibilidad”, afirmó Bruno Marioni.

Sábado 17 de febrero

Hoy, la novela parece estar lejos de su final. César Vallejo no esperó las 72 horas que había dado el abogado Julio García para responder y rechazó la solicitud de exoneración de 30 días de preaviso de renuncia que pidió Paolo Guerrero, además de exhortarlo a presentarse a los entrenamientos en Trujillo el martes 20 de febrero. De igual manera, comunicó que el club se reserva la facultad de plantear acciones legales con el objetivo de obtener indemnización y resarcimiento por los perjuicios causados tras la renuncia del delantero. Es decir, la resolución del conflicto irá por la vía legal y es poco probable que pueda resolverse antes del 26, como el ‘Depredador’ pretende.

Por otro lado, Guerrero publicó un comunicado en sus redes sociales explicando su situación y dirigiéndose al pueblo trujillano ( ver nota del comunicado ). Asimismo, reiteró su posición de no jugar por César Vallejo y de su intención por resolver el contrato firmado con el club. “En mi decisión de rescindir el contrato laboral y solicitar mi desvinculación ha primado la vida, la seguridad y la tranquilidad de mi familia”, escribió. ¿En qué acabará todo esto?





SOBRE EL AUTOR Rogger Fernández