Aún no se tiene un panorama claro. El Torneo Apertura tiene como fecha de inicio oficial el 21 de enero, pero solo once clubes han aceptado que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) esté a cargo de los derechos de transmisión de sus partidos. Hasta el momento, no se ha llegado a un acuerdo con el grupo restante y tampoco se sabe si el campeonato arrancará la próxima semana o tardará más.

Ante ello, los representantes de los clubes Alianza Lima, Universitario de Deportes, Melgar, Cienciano, Deportivo Municipal, Cusco FC, Binacional y Sport Boys, así como de la SAFAP, darán una conferencia de prensa este lunes 16 de enero desde las 4:30 p.m., donde expondrán su posición y medidas a tomar, sobre los derechos de TV.

Si bien los equipos siguen trabajando, para lo que será el arranque del campeonato, no se tiene plena seguridad que se dé en la fecha prevista, tal y como lo han manifestado Manuel Barreto, esta mañana en conferencia de prensa: “Hay incertidumbre para todos, no sabemos muy bien lo que va a acontecer”, dijo.

Antecedentes

El conflicto por los derechos de transmisión se remonta al manejo que se le otorgó en el 2013 a los clubes y que para el 2021 iba a ser ‘devuelto’ a la FPF, mediante la aplicación de los nuevos Estatutos, los cuales fueron aprobados en la Asamblea de Bases y que tuvo el visto bueno de la FIFA. En ellos se especificó que la Federación retomaba el control de los derechos televisivos, por lo que serían ellos quienes negociarían con el mejor postor para la emisión de partidos.

Esto desencadenó una serie de medidas, tanto de los clubes que no estaban de acuerdo como por parte de la FPF, que para el 16 de diciembre recibió el respaldo legal, luego de que el Séptimo Juzgado Comercial de Lima sacara una medida cautelar a su favor y en contra del Consorcio, que ordenó la suspensión de los nuevos contratos por derechos televisivos firmados entre esa empresa y algunos clubes de la Liga 1 hasta finalizar dicho proceso.

Hasta el momento, no se ha dado una solución clara al conflicto. Incluso, las presentaciones de los clubes no han podido ser televisadas a través del canal que mantenía sus derechos de transmisión, como lo fue GOLPERU. Solo Alianza Lima logró llegar a un acuerdo con Latina para que su partido de la ‘Tarde Blanquiazul’ fuera visto, mientras que la ‘Noche Poeta’ y la ‘Noche Crema’ fue vista por medio de las redes sociales de los clubes.





