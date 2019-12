Pablo Bengoechea conoce muy bien a Gregorio Pérez, el entrenador de Universitario de Deportes. Ambos coincidieron en el fútbol de Uruguay, sobre todo en Peñarol. Por eso el técnico de Alianza Lima lo conoce bien y reveló una de las obsesiones del que fue su ‘maestro’.

“A Gregorio Pérez lo conocí en Montevideo Wanderers en el 87 y la empezamos con esa obsesión por convertir de pelota quieta y él me exigía muchísimo. Cuando me separo de él seguí con aquello de que él permanentemente me decía, que había que sacarle provecho al máximo a la pelota quieta ya sea de ejecución directa o de centros al área”, dijo Pablo Bengoechea en Fox Sports Radio Perú.

“Nos volvimos a encontrar el 92 y esa obsesión seguía firme, en Peñarol era un arma muy buena y se trabajaba muchísimo, más allá de lo que son los goles en jugada y de muy buenos delanteros y volantes. Gregorio Pérez nos traumaba con eso”, añadió el blanquiazul.

Los clásicos entre Alianza Lima y Universitario de Deportes tendrán un nuevo ingrediente que se suma a la eterna rivalidad de los ‘compadres’, la presencia de ambos entrenadores en el banquillo.

Paolo Guerrero y Pedro Gallese entre los mejores de América. (Video América TV) 04/12/19

MÁS NOTICIAS

¡Todos con Juan Pablo! Las puertas del estadio Guillermo Briceño de Juliaca se abrirán al mediodía para despedir al jugador de Binacional

Dedicado a su hijo recién nacido: así fue el último golazo de Juan Pablo Vergara en su carrera futbolística [VIDEO]

Julio César Uribe sobre Juan Pablo Vergara: “Junto a Carlos Lobatón, eran los dos mejores ejecutores de tiros libres”

“Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me está dando”, la entrevista a Juan Pablo Vergara en el mejor momento de su carrera [VIDEO]

Así informa la prensa mundial sobre la muerte de Juan Pablo Vergara en accidente automovilístico [FOTOS]