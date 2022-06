El caso crema

Universitario fichó a Andy Polo luego que el delantero nacional quedara como jugador libre. El atacante militaba en los Portland Timbers de la MLS (Major League Soccer), pero fue despedido debido a una denuncia por agresión física que puso su expareja y la madre de sus hijos, Génessis Alarcón.

Pese a las críticas, la administración de Jean Ferrari defendió la contratación de Polo y así el futbolista pudo debutar en marzo en el Torneo Apertura 2022, en el partido contra Ayacucho FC. En dicho cotejo, anotó el gol de la victoria y dejó el marcador 2-1 favorable a los cremas.

Desde ese momento, no se supo mucho de Polo. No volvió a marcar ni dio asistencias a pesar de haber disputado todos los encuentros desde la novena fecha. ¿Y qué resultados obtuvo la ‘U’ con el atacante nacional en el campo? Un total de tres victorias, tres empates y tres derrotas.

El otro jugador repatriado por Universitario para la actual temporada fue Rodrigo Vilca, quien arribó a Campo Mar procedente del Newcastle United. En las ‘Urracas’, integraba el equipo sub 23 y a fines de agosto de 2021 fue prestado al Doncaster Rovers (que estaba entonces en la tercera división de Inglaterra) para que se adapte al fútbol de ese país.

Regresó a inicios de este 2022 al combinado sub 23 del Newcastle, pero no estaba teniendo muchos minutos de juego, por lo que optó por firmar con la ‘U’. “Quiero tener continuidad, vengo a lograr grandes cosas”, declaró en marzo de este año. Sin embargo, a la fecha no ha podido destacar con la escuadra merengue.

Vilca, de 23 años, debutó en el empate contra Cienciano, ingresando durante el segundo tiempo. También entró en el complemento en su siguiente duelo contra Binacional. Luego, arranco dos cotejos como titular, y lo más destacado que ha logrado en Universitario ha sido su asistencia en el triunfo de 2-1 sobre ADT.

Posteriormente, ante Atlético Grau y Alianza Atlético fue reemplazado en el segundo tiempo (ante los albos estuvo poco más de media hora) y luego no fue convocado en las tres fechas siguientes por problemas con su espalda, según reportó RPP. Retornó para el duelo contra Sport Huancayo, en la reciente jornada, aunque solo jugó en el verde 13 minutos. Su poca acción y su lesión no lo han dejado resaltar en la ‘U’.

¿Y en los íntimos?

Para el presente curso, la dirigencia de Alianza Lima decidió ficha a Aldair Fuentes en lo que significó su retorno a la escuadra blanquiazul. El volante nacional había dejado el club de La Victoria en setiembre de 2020 para buscar su oportunidad en Europa. Y había aterrizado en el Fuenlabrada de la segunda división de España.

Con Fuenlabrada, en el último semestre de 2021 de la LaLiga2, no tuvo muchos minutos de juego. Solía ser suplente o ingresaba en el complemento, y solo fue titular una vez a inicios de noviembre. Regresó, entonces, al cuadro íntimo para el Apertura 2022. Sin embargo, no ha tenido un desempeño determinante.

Recién se ganó su titularidad en los últimos tres partidos, jugando los 90 minutos, aunque los resultados fueron dos derrotas y una victoria. En los anteriores cotejos, había estado en la banca, ingresado en cinco de ellos, o no había sido convocado; solo había arrancado ante Melgar en marzo.

Con Cristian Benavente la situación es distinta. A diferencia de Fuentes y de los cremas Polo y Vilca, el ‘Chaval’ comenzó (e hizo casi toda) su carrera en Europa, y tuvo un paso por Egipto. En la tierra de los faraones, el Pyramids FC no lo tomó en cuenta para la temporada 2021-2022, por lo que el volante nacional tomó la decisión de salir.

Necesitaba jugar, pues su último partido oficial había sido el 26 de febrero del 2021 con la chaqueta del Royal Charleroi de Bélgica (club al cual había llegado en condición de préstamo). Entonces, arribó a Alianza Lima en febrero de este año para el Apertura. Y no es que le haya ido mal con el conjunto íntimo, pero su presencia en el club de La Victoria no ha sido suficiente para levantar el título.

De hecho, Benavente debutó con un tanto en el triunfo sobre Carlos A. Mannucci en la tercera fecha del campeonato, pero después no mostró un nivel óptimo, hasta que se encontró con una buena racha de una asistencia y tres goles al hilo en cuatro partidos diputados en mayo. Suele ingresar durante el segundo tiempo.

Los que podrían llegar a la ‘U’ y Alianza Lima

En esta temporada, los jugadores repatriados de Universitario y Alianza Lima no han funcionado cabalmente para el objetivo de ganar el Apertura, pero tendrán otra oportunidad de reivindicarse y mostrar un mejor desempeño en esta segunda parte de la Liga 1: en el Torneo Clausura.

A ellos se podrán sumar un par de futbolistas nacionales. El primero es el volante Jordan Guivin, quien llegará a préstamo a Universitario, procedente del Celaya FC, de la Liga de Expansión MX. Con los ‘toros’, Guivin fue de menos a más: se ganó la titularidad y metió un gol en su último cotejo ante Venados FC.

Por su parte, Alianza Lima están buscando incorporar a su plantel a Paolo Hurtado, quien se despidió oficialmente de Unión Española de Chile a inicios de este mes. Según Radio Ovación, el ‘Caballito’ ya pasó los exámenes médicos y ahora está en etapa de conversaciones con la dirigencia íntima.

¿Por qué los “repatriados” todavía no destacan?

Son varios los factores para determinar el rendimiento de los fichajes en un equipo. Uno de ellos es del contexto que los acompaña en su llegada: en el caso de Cristian Benavente, llegó a Alianza Lima con casi un año sin jugar y le ha tomado tiempo alcanzar su mejor estado físico. A eso se suma una lesión que él mismo confesó tener y que ha repercutido en su rendimiento.

El proceso de adaptación es importante, pero lo es también igual de importante el contexto, mejor dicho el presente del equipo. Aldair Fuentes llegó proveniente de Europa con pocos minutos y la dinámica no ha sido la misma en su rendimiento, aunque ha logrado meterse al once, no ha destacado notoriamente y esto es porque el equipo en conjunto ha tenido muchos altibajos.

En el caso de Aldair Rodríguez, en ataque, el caso es distinto: su discreto nivel en ataque ya lleva buen tiempo y en Alianza Lima tampoco ha logrado quebrarlo. Desde Binacional no es el goleador por el que muchos clubes se interesaron, incluso llegó a emigrar. En el caso de Jefferson Farfán las lesiones le han jugado en contra, pese a eso fue importante en la campaña del título del 2021. Eso sí, este 2022 aún no ha podio jugar debido a las lesiones, por lo que su estadía en Alianza Lima esta temporada no es nada positiva, ni conveniente hablando de rendimiento.

En Universitario el presente del equipo también ha sido determinante en los casos de Vilca y Polo. Ambos jugadores llegaron bajo una gran expectativa, pero no han sabido explotar en la “U”. En el caso específico de Polo, una polémica extradeportiva puede haber afectado su rendimiento y su acople al equipo. En el caso de Vilca, no ha logrado mostrar el nivel que se esperaba ni destacar, ni convertirse en uno de los líderes de un equipo que ha sufrido de bajas, además de cambios en la dirección técnica; factores que sin duda atenuaron el rendimiento tanto individual como colectivo.

Eso sí, tras lo sucedido en la primera parte del año, la expectativa es que en ambos equipos las figuras terminen de acoplarse y los resultados se vean en el Clausura, donde tanto Alianza Lima como Universitario están obligados a pelear el título.









