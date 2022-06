La tabla de posiciones de la Liga 1 se sigue moviendo en una jornada en la que Melgar podría proclamarse como el campeón del Torneo Apertura, si es que se dan los resultados deseados por los rojinegros. Sporting Cristal no quiere renunciar a la pelea, pero en La Florida saben que no existe otro resultado que no sea la victoria para mantenerse con vida. Alianza Lima jugará en casa, mientras que Universitario visitará el IPD de Huancayo.

La jornada arrancará este viernes con el encuentro entre UTC y Carlos A. Mannucci en el estadio Héroes de San Ramón. Los dos elencos necesitan del triunfo para alejarse de los últimos lugares del Torneo Apertura, por lo que se espera un encuentro vibrante de principio a fin.

Tras el mismo, será Melgar el que tenga la gran oportunidad de acariciar el trofeo del primer certamen del año, para lo que tendrá que imponerse, en el estadio Monumental de la UNSA, sobre un Atlético Grau que quiere ahogar la celebración del ‘Dominó'.

Sporting Cristal tendrá que esperar hasta el sábado para entrar en acción, fecha en la que se pondrán frente a frente con un Alianza Atlético que quiere volver a la senda del triunfo, luego de una parte del año complicada que lo alejó del primer lugar de la tabla de posiciones.

El domingo será el turno de Universitario y Alianza Lima. Mientras los cremas tendrán un duro desafío contra Sport Huancayo, único escolta de Melgar, los blanquiazules recibirán a un Ayacucho FC que quiere alejarse de la zona de descenso.

En esta jornada, Sport Boys será el equipo que descanse. Cabe destacar que la conformación del campeonato tiene a 19 equipos dentro del torneo, por lo que en todas las fechas uno de ellos se queda sin actividad oficial.

Partidos de la fecha 18 del Apertura

FECHA HORA PARTIDO ESTADIO 24/06 3:30 p.m. UTC vs. Carlos A. Mannucci Héroes de San Ramón 24/06 7:00 p.m. Melgar vs. Atlético Grau Monumental UNSA 25/06 3:30 p.m. Sporting Cristal vs. Alianza Atlético Alberto Gallardo 26/06 11:00 a.m. Cantolao vs. ADT Miguel Grau 26/06 1:00 p.m. Carlos Stein vs. Cienciano Víctor Montoya Segura 26/06 1:15 p.m. César Vallejo vs. Binacional Mansiche 26/06 3:30 p.m. Sport Huancayo vs. Universitario IPD de Huancayo 26/06 6:00 p.m. Alianza Lima vs. Ayacucho FC Alejandro Villanueva 27/06 3:30 p.m. San Martín vs. Municipal Alberto Gallardo

Tabla de posiciones de la Liga 1

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Melgar 16 12 1 3 22 11 11 37 2 Sport Huancayo 16 10 4 2 30 16 14 34 3 Sporting Cristal 16 9 5 2 31 19 12 32 4 Alianza Lima 16 9 2 5 25 15 10 29 5 Alianza Atlético 16 9 2 5 26 26 0 29 6 Cienciano 16 8 4 4 30 17 13 28 7 Binacional 16 9 1 6 21 15 6 28 8 Universitario 16 7 4 5 23 17 6 25 9 César Vallejo 16 6 6 4 17 14 3 24 10 Deportivo Municipal 16 7 3 6 28 31 -3 24 11 Atlético Grau 17 4 6 7 20 22 -2 18 12 Sport Boys 17 5 3 9 15 29 -14 18 13 UTC 16 6 2 8 28 29 -1 20 14 Carlos Mannucci 16 4 5 7 16 18 -2 17 15 ADT 16 3 6 7 13 20 -7 15 16 San Martín 16 4 2 10 17 31 -14 14 17 Carlos Stein 16 3 4 9 16 26 -10 13 18 Ayacucho FC 16 3 3 10 24 28 -4 12 19 Cantolao 16 2 3 11 13 31 -18 9









Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.