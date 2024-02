El Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2024 continúa. Universitario de Deportes se mantiene como vigente líder del campeonato, tras ganar por 2-0 a Melgar; sin embargo, muy de cerca le siguen Sporting Cristal y Sport Huancayo con 10 puntos cada uno en la tabla. El ‘compadre’, Alianza Lima, sumó de a tres en el choque ante Unión Comercio y planea hacer lo propio en el siguiente partido de esta quinta jornada. ¿Qué rivales enfrentarán para la fecha 5?

De acuerdo a la programación dada por la organización del torneo, la jornada 5 arrancará este viernes con el choque del ‘Rojo Matador’ frente a Alianza Atlético en la ciudad de Huancayo, a partir de las 3:00 p.m. Ese será el único partido que se jugará ese día. La fecha continúa el sábado 24 de febrero con cuatro compromisos pactados.

El primero de ellos es el de Sport Boys vs. Cusco FC en el Miguel Grau del Callao, desde las 3:00 p.m. A esa misma hora también se programó el duelo de UTC vs. Universitario en el estadio Germán Contreras de Cajabamba. Este podría ser un punto clave para los merengues, ya que podrían mantener su ventaja en la tabla o no, dependiendo del resultado que saquen en la altura.

Ese mismo día también jugarán Melgar ante Unión Comercio en el Monumental de la UNSA, en Arequipa, a partir de las 5:30 p.m., mientras que el choque de Carlos A. Mannucci frente a Sporting Cristal está pactado para que inicio desde las 6:15 p.m. Este último cotejo se jugará en el estadio Mansiche de Trujillo. Para el domingo 25 se ha previsto jugar tres partidos.

El primero de ellos será el de Atlético Grau frente a ADT desde las 3:00 p.m. Seguido de Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos desde las 4:00 p.m. en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador. Para la noche, Deportivo Garcilaso recibirá a César Vallejo desde las 7:00 p.m. El lunes 26 de febrero también habrá un encuentro más, el choque entre Los Chankas vs. Cienciano, que se jugará en Andahuaylas.

Fixture de la fecha 5 del Apertura

Viernes 23 de febrero

Sport Huancayo vs. Alianza Atlético - 3:00 p.m.

Sábado 24 de febrero

Sport Boys vs. Cusco FC - 3:00 p.m.

UTC vs. Universitario - 3:00 p.m.

Melgar vs. Unión Comercio - 5:30 p.m.

C.A. Mannucci vs. Sporting Cristal - 6:15 p.m.

Domingo 25 de febrero

Atlético Grau vs. ADT - 1:45 p.m.

Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos - 4:00 p.m.

D. Garcilaso vs. César Vallejo - 7:00 p.m.

Lunes 26 de febrero

Los Chankas vs. Cienciano - 3:00 p.m.

Continúa la Copa Libertadores

Esta semana arranca la segunda fase de la Copa Libertadores, donde Sporting Cristal será protagonista al enfrentar de ida a Always Ready en el estadio Municipal de El Alto. Sin duda, un reto complicado, pues dicho recinto deportivo se ubica a más de 4 mil m.s.n.m. Pese a ello, Enderson Moreira está convencido que podrán sacar el resultado adelante, aunque para ello, la estrategia que venían usando en el torneo local podría varia, por ejemplo, a una más defensiva que ofensiva.

Eso sí, la llave se definirá en Lima, específicamente, en el Estadio Nacional el próximo 27 de febrero. Dicho compromiso está pactado para que arranque desde las 7:30 p.m. y espera contar con la participación de todos los hinchas celestes. De clasificar el cuadro bajopontino, pasaría a la fase 3, donde enfrentaría al ganador de la llave entre Nacional de Uruguay o Puerto Cabello de Venezuela, también en duelos de ida y vuelta del 6 al 13 de marzo.

Una vez que se conozcan a los ganadoras de la tercera ronda preliminar, se dará paso al sorteo de grupos de la Libertadores, pactado para el 18 de marzo. De momento, Universitario (campeón de la Liga 1 2023) y Alianza Lima (líder de la tabla acumulada 2023) se ubican en el Bombo 3, mientras que Sporting Cristal, de pasar la fase 3, estaría incluido en el Bombo 4. El desarrollo de los partido de la ronda de grupos se dará desde la primera semana de abril hasta finales de mayo.





