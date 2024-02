Paolo Guerrero

Paolo Guerrero cerró el 2023 con el título de la Copa Sudamericana y del torneo ecuatoriano con Liga de Quito, marcando ocho goles en 17 partidos. Todo apuntaba que renovaría con el cuadro capitalino; sin embargo, tras la salida del técnico Luis Zubeldía, el delantero nacional optó por no continuar en el club y ver nuevos horizontes. Aunque el presente del jugador es prometedor, a la fecha no ha sumado minuto alguno con ningún equipo.

Si bien firmó con Universidad César Vallejo, su llegada a Trujillo no se concretó, a raíz de las amenazas que recibió su entorno, por lo que ahora el futbolista nacional lidia con un problema legal para poder rescindir su contrato. Un equipo que podría apostar por su llegada sería Alianza Lima, aunque ello estaría lejano, si no arregla primero su situación con el elenco ‘poeta’, antes del cierre del mercado de pases el próximo 26 de febrero. Incluso, el propio ‘Depredador’ manifestó que de no solucionar ello, podría verse obligado a retirarse del fútbol. No ha marcado este 2024.

Gianluca Lapadula

Gianluca Lapadula no pudo arrancar la temporada 2023-24 a la par de sus compañeros, luego de la operación a su tobillo que lo tuvo las primeras ocho fechas alejado de los escenarios deportivos. Tras recibir el alta médica, fue considerado en tres partidos más, pero sin sumar minutos. No fue hasta la segunda jornada de la Copa de Italia que retornó al ruedo, con gol incluido, para el triunfo en tanda de penales frente a Udinese. En la Serie A también tuvo regularidad, hasta la fractura en su nariz, que lo obligó a tener algunas fechas de para a inicios del 2024.

Si de goles se trata, su última anotación fue el 11 de diciembre, en la victoria por 2-1 ante Sassuolo; no obstante, desde aquella fecha, no ha vuelto a marcar. Lo que sí ha conseguido en las últimas tres jornadas del torneo italiano es regresar a la titularidad del Cagliari. En total, en lo que va de la temporada, ‘Lapagol’ va trece encuentros jugados y dos anotaciones. No ha marcado este 2024.

Alex Valera

Alex Valera lo tiene más complicado. El delantero de Universitario de Deportes arrancó este año con la sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), el cual le impidió disputar los primeros cuatro partidos del campeonato. Recién quedará apto para jugar en el duelo frente a UTC, el próximo sábado 24 de febrero en Cajamarca. A dicho compromiso se sumarían dos más, incluyendo el duelo ante Sport Huancayo en el Monumental, antes de su convocatoria a la Selección Peruana.

Ese sería el margen de tiempo para que sume minutos y también goles, aunque para eso dependerá de Fabián Bustos si lo alinea en los siguientes choques. ¿Cómo llega físicamente? En los entrenamientos del equipo, Valera ha sido uno de los más entusiastas en los trabajos, con la esperanza de retornar al titularato de la ‘U’, tal y como lo estuvo en el 2023, año en el que acumuló 42 partidos jugados, 16 goles y tres asistencias. No ha marcado este 2024.

Santiago Ormeño

Santiago Ormeño arrancó el 2024 en nuevo club: Puebla. Si bien es una institución que conoce muy bien (jugó aquí desde el 2018 hasta mediados del 2021), debía sí o sí ganarse un lugar en el plantel. Con el inicio del Clausura de la Liga MX, el delantero ha sumado tres partidos y dos goles, además de un duelo con la delegación sub-23, logrando así acumular un total de 102 minutos. Su último gol lo marcó el 2 de febrero, en la victoria por 3-2 frente a Mazatlán.

Con dicha anotación, el atacante de ascendencia peruana es el único que ha sumado un gol este 2024. Además, llegó al cuadro de Puebla con rodaje desde el inicio de la temporada con Juarez, equipo donde acumuló en la segunda mitad del 2023 un total de siete partidos y una anotación. Como desventaja, hay que mencionar que su última convocatoria con la bicolor fue para la fecha doble de octubre en las Eliminatorias, donde no jugó. Su último partido con la blanquirroja fue en un amistoso frente a Nueva Zelanda en junio del 2022.

Raúl Ruidíaz

Raúl Ruidíaz estuvo de gira por Europa con Seattle Sounders, donde sumó minutos de práctica y también un golazo, que anotó en el choque frente a Odense BK. Con este rodaje, el delantero peruano llega al inicio de la temporada de la MLS, la cual arranca la próxima semana. Su primer partido oficial de este año será frente a Los Ángeles FC el próximo 24 de febrero, seguido de los choques ante Austin FC, Philadelphia y Colorado, antes de ser llamado a la Selección Peruana.

Si bien se rumoreó de su llegada a Universitario, esta nunca se concretó, en especial, porque el club estadounidense se mantuvo firme con la permanencia del jugador, quien todavía tiene contrato por todo este 2024. Su último gol lo anotó en setiembre del 2023, en el empate por 2-2 ante Portland. Si de números generales se trata, cabe señalar que, desde que arribó a la MLS con Seattle Sounders en junio del 2018, la ‘Pulga’ lleva 78 anotaciones y 14 pases de gol en 144 encuentros oficiales disputados.

Otras opciones

Frente a este panorama incierto, toca ampliar el espectro de búsqueda. La pregunta es, ¿quiénes podrían entrar en la mira de Jorge Fossati? Si echamos una mirada al torneo local, aparece Christopher Olivares, atacante de Universitario que solo ha sumado 11 minutos en el duelo que tuvo la ‘U’ frente a Carlos A. Mannucci y sin llegar a anotar. Mientras que, si miramos en el exterior, aparecen nombres como el de Luis Iberico (su posición original es como centrodelantero, pero ahora acomodado como extremo).

En el caso del exatacante de Melgar, su último partido con Riga FC de Letonia fue en agosto del 2023, donde sumó 58 minutos de juego y marcó un tanto. Tras ello, no logró mantenerse en el once titular. No obstante, en marzo arranca una nueva temporada en el país europeo, donde espera ganarse un puesto en la pizarra de Simo Valakari. En los juveniles aparecen Juan Pablo Goicochea (Platense - Argentina) y Sebastián Pineau (Austin FC II - Estados Unidos), aunque este año no han sumado minutos. Queda esperar la decisión del DT.





