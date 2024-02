César Vallejo vs. Sport Huancayo chocan EN VIVO y EN DIRECTO vía Liga 1 MAX, DIRECTV y Claro TV por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Este compromiso está programado para el domingo 18 de febrero desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Mansiche, ubicado en la ciudad de Trujillo. Recuerda que podrás vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias a través de la web de Depor.

César Vallejo llega a este partido después de caer goleado por 0-4 a manos de UTC, en el duelo disputado en el Estadio Municipal Germán Contreras Jara de Cajabamba. Los cajamarquinos fueron ampliamente superiores y se quedaron con los tres puntos gracias a los goles de Jarlín Quintero, Jimmy Pérez y Tiago Cantoro.

Los ‘Poetas’ se ubican momentáneamente en las ultimas casillas de la tabla de posiciones, habiendo acumulado tres puntos en una victoria y dos derrotas. Asimismo, han marcado cuatro goles y han recibido ocho, lo cual habla de una fragilidad defensiva que Roberto Mosquera deberá solucionar pronto.

Tras el pitazo final, ‘Mous’ declaró en conferencia de prensa y se hizo cargo del resultado que golpeó a su equipo. “Nos sentimos muy dolidos por la derrota, el responsable de la derrota soy yo y dentro de eso hemos corregido algunos errores y eso se paga en el campo. El primero fue correr igual que nuestro rival, en el afán de empatar el partido, pero quiero decir que nuestro compromiso es total”, manifestó.

“No es la primera vez que me pasa y te dan mucha fortaleza. Es necesario hacer un mea culpa para adentro, pero sobre todo para afuera. UTC jugó muy bien, apeló al contragolpe y eso tiene mucho dolor, no tengo ninguna disculpa por esto, pero vamos a ir cuajando nuestra idea de juego”, agregó el director técnico de César Vallejo.

Sport Huancayo, por su parte, llega a este partido después de vencer por 2-0 a Cusco FC, en la ‘Incontrastable’. El cuadro huancaíno viene desplegando un gran juego y ante los ‘dorados’ no fue la excepción, imponiéndose gracias a los tantos marcados por Ray Gómez y Luis Benites.

El equipo dirigido por Wilmar Valencia es uno de los líderes del Torneo Apertura 2024 con puntaje perfecto, habiendo cosechado nueve puntos en tres partidos disputados. En cuanto a goles, han marcado cinco y no han recibido uno solo, lo cual habla de la solidez en la última línea del ‘Rojo Matador’.

¿En qué canal ver César Vallejo vs. Sport Huancayo?

El partido entre César Vallejo y Sport Huancayo se disputará en el Estadio Mansiche y será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.

¿A qué hora juegan César Vallejo vs. Sport Huancayo?

El partido entre César Vallejo y Sport Huancayo está programado para este domingo 18 de febrero desde las 7:30 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 9:30 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 8:30 p.m., en México a las 6:30 p.m., mientras que en España a la 1:30 a.m. del lunes 19.

¿Dónde jugarán César Vallejo vs. Sport Huancayo?





