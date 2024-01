La organización de la Liga 1 dio a conocer el fixture de la cuarta jornada del Torneo Apertura, con duelos complicados como el de Sporting Cristal frente a Los Chankas, primer partido de la fecha y donde se medirá el poderío demostrado por el cuadro andahuaylino frente a los rimenses. Universitario de Deportes volverá a jugar en el estadio Monumental para recibir a Melgar, mientras que Alianza Lima visitará a Unión Comercio en . ¿Qué otros partidos se jugarán?

El jueves 15 de febrero se llevará el primer duelo de la jornada, entre celestes y Los Chankas en el estadio Alberto Gallardo; sin embargo, será el único cotejo para ese día, pues la fecha continuará para el viernes 16, donde se ha previsto que se desarrolle otro encuentro más, el de Alianza Atlético de Sullana frente a UTC.

Para el sábado 17 se ha programado tres partidos, arrancando con el de ADT vs. Carlos A. Mannucci en el estadio Unión Tarma, seguido por el choque de Cusco FC vs. Deportivo Garcilaso en el Inca Garcilaso de la Vega y, finalmente, concluir dicho día con el Universitario vs. Melgar en el Monumental de Ate.

En el caso del domingo 18 de febrero, la organización del torneo dispuso que se jueguen tres partidos más. El primero será el de Unión Comercio vs. Alianza Lima en el estadio Carlos Vidaurre de Tarapoto desde las 2:00 p.m. Tras ello, a partir de las 5 de la tarde, Cienciano recibirá en la ciudad imperial a Sport Boys, mientras que a las 7:30 p.m. César Vallejo enfrentará a Sport Huancayo.

El último partido de la fecha será el de Comerciantes Unidos ante Atlético Grau, que se jugará el lunes 19 de febrero desde las 3:00 p.m., aunque aún no se confirma el estadio donde se jugará.

¿Cómo será el formato de la Liga1 2024?

Para la presente temporada, se mantendrá sin modificaciones el formato de la liga nacional en comparación con el año 2023. Este formato incluye la realización de un Torneo Apertura y un Torneo Clausura, ambos llevados a cabo mediante el sistema de todos contra todos en una única vuelta a lo largo de 17 jornadas. El equipo que alcance la victoria en cada uno de estos torneos asegurará automáticamente su participación en los play-offs. Ojo, siempre y cuando logre ubicarse entre los siete primeros en el otro campeonato.

Las semifinales de los play-offs contarán con la participación de los ganadores del Torneo Apertura y del Clausura, así como los dos equipos mejor posicionados en la tabla acumulada. En caso de que un mismo club se consagre campeón tanto en el Apertura como en el Clausura, será coronado automáticamente como el campeón nacional de la Liga 1 2024. No obstante, si los ganadores del Apertura y Clausura ocupan los dos primeros lugares en la tabla acumulada, ambos equipos competirán directamente en la final del campeonato.

Si el ganador del Apertura o Clausura también alcanza el primer o segundo lugar en la clasificación general, accederá directamente a la final. La única semifinal restante se llevará a cabo entre el equipo que triunfó en el otro torneo corto y el segundo equipo mejor ubicado en la tabla acumulada.

En caso de llegar a las finales, estas se disputarán en partidos de ida y vuelta. El equipo que logre superar en puntos será proclamado campeón nacional del 2024. En situaciones de igualdad en puntos, se considerará la diferencia de goles para determinar al campeón. Si persiste el empate en puntos y goles, la resolución se determinará mediante una tanda de penales.





