Si alguien ha vivido de cerca el sueño de la clasificación mundialista es Nolberto Solano (disputó cuatro procesos de Eliminatorias para los Mundiales de 1998, 2002, 2006 y 2010). Su paso por la Selección Peruana, como jugador y posteriormente como parte del comando técnico de Ricardo Gareca, le permitió tener una visión más amplia del panorama que hoy atraviesa el equipo de todos, el cual se encuentra último en la tabla de las Clasificatorias al Mundial 2026. Pese a ello, con la llegada de Jorge Fossati se abrió una ventana de esperanza, tal y como el propio ‘Ñol’ admitió.

En diálogo con el diario La Tercera de Chile, Solano no descartó que, pese a tener solo dos puntos en la tabla de las Clasificatorias Sudamericanas (tras empatar con Paraguay y Venezuela), se pueda revertir esta situación con el estratega uruguayo. “Es un técnico de mucha experiencia, en muchos clubes, también en la selección de Uruguay. Esperemos que él pueda retornar a la selección peruana al Mundial”, confesó en la entrevista.

Asimismo, enfatizó que “ha sido todo muy rápido (el cambio de comandos técnicos). A veces, se dan las cosas no planificadas. El uruguayo llegó con Universitario de Deportes a ser campeón y, lamentablemente, a Juan Reynoso no le fue bien en el inicio de las Eliminatorias y Fossati termina en la selección”. Reynoso estuvo al mando de seis partidos en las Eliminatorias con la blanquirroja, donde cuatro culminaron en derrota.

Gareca en Chile

Si bien se habló del presente de la Selección Peruana en dicha entrevista, era inevitable consultar sobre la llegada de Ricardo Gareca a Chile y cómo esta noticia fue tomada por los hinchas blanquirrojos y por el propio Solano. Al respecto, el exjugador del Newcastle United señaló que “le deseo lo mejor en esta decisión. Él dará lo mejor, como siempre, y esto es fútbol. Si Ricardo está al mando, Chile va a pelear hasta el final”.

Incluso, trajo a colación lo ocurrido en el segundo proceso clasificatorio que tuvo el ‘Tigre’ al mando de la bicolor. “Mira cómo se han abierto estas Eliminatorias. Mira lo que nos pasó a nosotros en la ruta por llegar a Qatar. Nos daban por perdidos y pudimos meternos en el repechaje”, indicó. De momento, Chile se encuentra en el octavo puesto con un triunfo, dos empates y tres derrotas, por lo que se encuentra cerca a la zona de repechaje.

No obstante, una de las preguntas obligatorias fue si llegaría o no trabajar con el argentino en la ‘Roja’. Sobre ello, Solano precisó que “esta opción de Chile se estaba tocando desde diciembre y recién ahora se hace oficial. Sigo teniendo contacto con Ricardo. Hablamos y siempre nos saludamos por la amistad que hemos creado, pero la verdad es que no sé nada de la opción de llegar a Chile. Si Ricardo todavía no ha mencionado nada, tampoco está obligado a trabajar conmigo. Él tomará las decisiones que tenga que tomar”.

Incluso, dio a conocer un poco del trato, la personalidad y el profesional que es el ‘Tigre’ en su rol como DT. “Es bueno que conozcas al ‘Ricardo bueno’, porque no te gustaría cruzarte con el ‘Ricardo malo’ (ríe)... Prioriza el compromiso, la disciplina es la que te lleva al éxito. Hay cosas a las que no se puede llegar a un arreglo, como la disciplina, eso no se negocia. Tiene esa paternidad linda con el futbolista, pero también te aprieta y te da un correctivo cuando te portas mal”, concluyó.

¿Cuándo vuelven las Eliminatorias?

Las Eliminatorias rumbo al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026 se retomarán en setiembre de este año. Para ese mes se tiene previsto dos encuentros para cada selección sudamericana. En el caso de Perú, los rivales a los que enfrentará serán Colombia (el 5 de setiembre) en Lima y Ecuador (10 de setiembre) en Quito. Eso sí, para ambos cotejos, Fossati habrá logrado sumar ya algunos amistosos internacionales, así como la Copa América que se jugará en junio de este año.

En el caso de la ‘Roja’, esta enfrentará a Argentina (delegación que se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones de las Eliminatorias con 15 puntos) en Buenos Aires y luego a Bolivia (que está noveno en la tabla, luego del triunfo que tuvo ante Perú) en territorio chileno. Al igual que la bicolor, Gareca también tendrá amistosos y los duelos de la Copa América como ensayos previos al proceso de clasificación mundialista.





