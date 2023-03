Arranca una nueva semana del torneo local, donde los clubes de la Liga 1 buscarán quedarse con los tres puntos de la octava fecha del Apertura. Universitario de Deportes retornó a la senda del triunfo contra Melgar, por lo que espera mantenerse en la misma línea este fin de semana. Alianza Lima, por su parte, quiere mantenerse arriba con una nueva victoria (está en racha en sus primeros partidos), mientras que Sporting Cristal le toca jugar en altura.

La fecha 8 arranca con un partido este viernes, entre ADT y Sport Boys, mientras que para el sábado 11 de marzo se tiene previsto tres compromisos. El primero será el choque de Unión Comercio vs. Sport Huancayo, seguido del cotejo entre Deportivo Garcilaso y Sporting Cristal (este último quiere sumar de a tres, luego de empatar el último fin de semana con el conjunto de Tarma).

El plato principal se lo lleva el encuentro de Alianza Lima vs. Cusco FC, el cual se llevará a cabo en el estadio Alejandro Villanueva desde la noche. Se espera que también este sea el cotejo donde pueda estrenar las nuevas luces del recinto deportivo en La Victoria, ya que la hora estimada del juego es desde las 7:00 p.m.

El domingo 12 de marzo se tiene previsto cuatro choques, arrancando con el duelo entre Atlético Grau vs. Deportivo Municipal desde la 1:00 p.m., seguido de Cantolao vs. Cienciano (el cual no jugó la fecha pasada). Para las 4:00 p.m. está previsto el encuentro de Mannucci frente a UTC y cierran con el Melgar vs. César Vallejo en Arequipa.

Para el lunes 13 de marzo se tiene programado el cotejo de Universitario de Deportes frente a Binacional. El cuadro ‘merengue’ visitará al ‘Poderoso del Sur’ en Arequipa, debido a la crisis política y social que atraviesa Puno, el cual ha paralizado las labores en dicha región.

Fixture de la Fecha 8 del Apertura

Viernes 10 de marzo

ADT vs. Sport Boys - 3:30 p.m.

Sábado 11 de marzo

Unión Comercio vs. Sport Huancayo - 1:00 p.m.

Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal - 3:30 p.m.

Alianza Lima vs. Cusco FC - 7:00 p.m.

Domingo 12 de marzo

Atlético Grau vs. D. Municipal - 1:00 p.m.

Cantolao vs. Cienciano - 3:30 p.m.

C. A. Mannucci vs. UTC - 4:00 p.m.

Melgar vs. César Vallejo - 6:00 p.m.

Lunes 13 de marzo

Binacional vs. Universitario - 6:00 p.m.





