Universitario de Deportes consiguió una importante victoria el último domingo en el estadio Monumental de Ate. Luego de una racha negativa de tres partidos perdidos, el cuadro merengue regresó a la senda del triunfo, tras ganar 1-0 a Melgar, un hecho que daba por seguro el defensa ‘crema’, Aldo Corzo.

Al término del partido, el jugador manifestó estar “muy contento por el triunfo. Hablar con la victoria siempre es más fácil. Me sentí físicamente bien, no jugaba hace más de 4 meses por mi lesión en la cara. Jorge [Araujo] me dio la oportunidad de volver con el grupo y aportar lo que puedo dar”.

Aldo Corzo no jugaba un partido completo desde octubre del 2022, debido a una lesión en la nariz. Tras ello, sumó minutos en el choque contra Cantolao, al inicio de la presente temporada, pero recién frente al cuadro arequipeño pudo acumular los 90′. Eso sí, su retorno lo pudo hacer con victoria incluida.

Respecto al encuentro, el lateral derecho hizo un breve resumen de cómo se vivió el duelo contra el ‘Dominó' desde la cancha. “El partido fue complicado porque veníamos de tres partidos perdidos y es díficil jugar así. Somos un grupo muy trabajador y sabíamos que en cualquier momento íbamos a ganar”, indicó en conferencia de prensa.

Finalmente, se refirió a cómo se viene dando la competencia interna y qué es lo que se viene para el equipo. “La competencia con Hugo [Ancajima] es sana. Es un buen jugador y eso me va a servir mucho porque cuando hay una buena competencia, el otro está obligado a estar mejor”, sostuvo.

El próximo partido que tendrá el elenco de Jorge Araujo será frente a Binacional, el próximo lunes 13 de marzo a las 6:00 p.m. La localía estará a cargo del cuadro puneño, aunque debido al contexto que atraviesa la región es probable que el partido tenga que mudarse a Arequipa.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.