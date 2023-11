Tito Ordóñez, delegado de Alianza Lima, fue el primero en poner el pecho a las críticas y contar qué pasó. Pero lejos de disipar cualquier duda lo que hizo fue aumentar la sospecha. ”Esas decisiones no nos corresponden a nosotros. Que no haya premiación. Apagar las luces. No es una decisión del club”, expresó después del partido, dejándole la responsabilidad a las autoridades encargadas de la seguridad. Y como era de esperarse, tanto la Liga 1 Betsson como la Policía Nacional del Perú emitieron sendos comunicados en el que dejaron mal parado al delegado aliancista. Cada uno explicó lo ocurrido desde su punto de vista, y la policía deslindó “categóricamente de cualquier acto que pueda atentar contra la seguridad de las personas”.

Las horas pasaron y en ese lapso también llegaron los pronunciamientos de Universitario y de la empresa Luz del Sur. Hasta que Alianza Lima decidió romper su silencio y, cerca de las 3:00 pm. del jueves, publicó un comunicado en redes sociales intentando esclarecer lo ocurrido en Matute. Para los íntimos, apagar los reflectores del estadio obedeció a su intención de facilitar la evacuación del público ante el evidente contexto de inseguridad suscitado en los minutos finales del partido contra la ‘U’. “La decisión se tomó con el único fin de incentivar la rápida evacuación de las tribunas y así preservar la integridad y seguridad del público y de las delegaciones deportivas”, se lee en la publicación.

¿Quiénes son los responsables?

Bajo esa lógica, Alianza Lima apagó las luces para garantizar la seguridad de sus hinchas. Pero lo hizo unilateralmente y sin aviso previo, exponiendo al peligro, paradójicamente, a su propia gente. Depor pudo conocer que tras el apagón en Matute aventaron bengalas desde la tribuna, la gente ingresó a la cancha y hubo disturbios fuera del recinto deportivo entre barristas y la policía. Los ánimos se exacerbaron y esa decisión pudo terminar en tragedia. Más allá de la intención por evacuar rápidamente, las consecuencias pudieron ser fatales y hasta cierto punto mortales.

Entonces, ¿de quién fue la decisión? Si bien el comunicado del club no da nombres en específico, la principal responsabilidad recae en la administración que encabeza José Sabogal. De igual manera, las áreas de comunicaciones y de marketing del club también tienen culpa por lo ocurrido. El daño a la imagen de Alianza Lima es grande y parece ser que en la interna de la institución todavía no se han dado cuenta de la dimensión del problema.

Por lo pronto, existe una investigación de parte de la Fiscalía Penal de Turno dirigida a identificar a los responsables del apagón en Matute, con nombres propios, por la “presunta exposición de personas al peligro y disturbios”. Ya hubo una primera diligencia un día después del partido y la recopilación de información continuará en adelante. Mientras tanto, los hinchas de Alianza Lima continúan esperando las renuncias de quienes dirigen determinadas áreas de la institución.

