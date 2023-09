Pero volvamos al partido. Celestes y cremas demostraron que son candidatos a ganar el Clausura: pusieron a sus mejores armas a disposición para conseguir los puntos en juego; sin embargo, faltó esa explosividad en los últimos metros para inclinar la balanza en favor de uno u otro. Los dos lucieron muy ordenados atrás, hubo pocas situaciones de gol y dio la sensación de que se respetaron mucho sobre la cancha. Precisamente, no arriesgar un poco más en campo rival hizo que los goles brillaran por su ausencia.

Orden y táctica

El empate entre Cristal y Universitario se explica desde atrás hacia adelante, porque ambos equipo le dieron prioridad a mantener el orden defensivo en sus líneas, a fin de que el rival no tenga opciones claras de anotar. Nunes puso su clásica línea de cuatro, mientras que Fossati colocó a sus tres stoppers frente a José Carvallo. Y ambas defensas estuvieron a la altura de las exigencias. Ignácio Da Silva, por ejemplo, tuvo un duelo aparte con Alex Valera, quien generó poco y lo más clara que tuvo fue ese remate al palo de Renato Solís. En tanto, Williams Riveros también protagonizó un cara a cara con Brenner Marlos, quien nunca se acomodó sobre el campo.

Poca inventiva

La falta de oportunidades de gol también se explica por la poca inventiva de celestes y cremas. En Cristal, por ejemplo, el juego pasaba por los pies de Yoshimar Yotún y la individualidad de Joao Grimaldo. El capitán rimense estuvo siempre rodeado de Rodrigo Ureña y Pérez Guedes, a fin de que no pueda hilvanar los hilos de su equipo. Joao, por su parte, le costó decidir mejor en momento claves y tuvo dificultades para desbordar como siempre acostumbra a hacerlo. Si ambos no están finos o no arriesgan más, las oportunidades de gol de Cristal se reducen considerablemente.

Por otro lado, la ‘U’ tuvo en Piero Quispe a su mejor generador de fútbol. El volante crema pidió la pelota, se mostró participativo y trató de abrir los espacios para que sus compañeros puedan anotar, aunque con poca fortuna frente al arco rival. Quispe fue el mejor de la cancha, el equipo juega a su ritmo y cuando aceleró, se crearon espacios que los merengues no supieron aprovecharlos durante el partido.

Cambios cuestionados

La ‘U’ hizo un mejor segundo tiempo cuando Quispe empezó a trasladar el balón cerca del área de Cristal. Con él en la cancha, los cremas tenían elaboración y desequilibrio; pero luego fue cambiado por decisión de Fossati y el equipo perdió a su mejor jugador. Valera quedó aislado entre Da Silva y Chávez, la pelota no le llegó y los celestes aprovecharon eso para tomar el protagonismo del partido. El DT uruguayo puso a Horacio Calcaterra en lugar de Quispe y no dio resultado. De igual forma, el ingreso de Edison Flores también fue intrascendente y no pudo equilibrar la balanza a favor suyo.

En el caso de Cristal, el ingreso de Nilson Loyola le dio otro aire al equipo y fue él quien generó la más clara del partido, cuando intentó colgar a Carvallo desde fuera de su área. Por su parte, Jostin Alarcón y Washignton Corozo entraron dormidos y poco pudieron hacer para darle mayor peso ofensivo al equipo de Nunes. Eso sí, a pesar de no encontrar el gol, los rimenses terminaron mejor el segundo tiempo.

