¿Qué sientes por Sporting Cristal?

Fue el equipo que me abrió las puertas en el fútbol peruano. Siempre estaré agradecido a Juan Carlos Oblitas, quien confió en mí. Tuve una historia muy linda en Cristal. Tuve la suerte de hacer muchos goles.

Después se dio la posibilidad de jugar en Universitario, el otro club popular del fútbol peruano...

Sí, fue cuando estaba en Paraguay, y se dio la posibilidad de volver, ‘Chemo’ me llamó para ir a Universitario. Tuve la posibilidad de hacer goles y la chance de campeonar en el año 2013, fue algo muy lindo, que todavía queda en la historia.

Hace diez años que la ‘U’ no ha vuelto a campeonar...

Uno obtiene logros, títulos, y en el momento no se toma la dimensión que se hace con el paso del tiempo. Está a la vista, y ya son diez años que no se sale campeón. Habrá que valorar y disfrutar los momentos que uno gana un campeonato. La ‘U’ y Sporting Cristal están peleando cabeza a cabeza, y cualquier de los dos puede salir campeón, tienen buen equipo.

¿Cómo se juegan estos tipos de partidos?

Son los partidos que uno espera siempre, son únicos. La semana previa es del único que se habla. En las posiciones que están, la gente y prensa habla de ese partido. A los dos equipos le tengo un cariño muy grande, y a la gente, pues valoran lo que uno hizo como persona y profesional. Siempre fui una persona que se dio íntegro a los dos clubes, un profesional.

Sporting Cristal tiene al atacante brasileño Brenner Marlos y Universitario a Alex Valera. ¿Cómo los defines?

Lo he visto al brasileño de Cristal, es un goleador. Por ahí le costó un poco la adaptación, pero ya empezó hacer goles. Después ni hablar de Valera, ya lo conocemos. Es un nuevo de área. Es potente y fuerte.

Miguel Ximénez jugó en Universitario y en Sporting Cristal.

¿Qué recuerdos de ‘Orejas’ Flores y Andy Polo?

Los mejores. Debutaron conmigo. Cuando llegué a la ‘U’, hice práctica de fútbol, salí y me senté con ‘Chemo’ para hablar, y me preguntó por los jugadores que podían destacar, y le nombré a ‘Orejas’ y Andy, el tiempo me dio la razón. Ahora volvieron con mucha madurez, tienen la experiencia de jugar en otro fútbol, tienen mucho para darle a la ‘U’ y a la selección.

¿Qué te pareció el inicio de la selección peruana en las Eliminatorias?

Perú se defendió muy bien. Lo hizo ante Brasil, pero es difícil atacarlo. Con Paraguay y Brasil se hizo buenos partidos, pero lamentablemente la pelota quieta son claves. Después la desconcentración con esa clase de jugadores la pagas. Sabemos lo que juega Brasil y Argentina, selecciones muy difíciles. Perú viene comenzando con Juan Reynoso un buen proceso.

Raúl Ruidíaz, tu excompañero en Universitario, ha sido blanco de críticas en la jugada del gol de cabeza de Marquinhos...

Al delantero por lógica le cuesta defender, sí atacar. No lo tienen incorporado el defender. Hay que ponerse en el lugar de la ‘Pulga’. Es injusto. Son situaciones que se dan, pero no hay que ser determinantes de lo que uno piensa. Mañana hace un gol y ganan un partido con la ‘Pulga’. Los jugadores que van a la selección lo dejan todo.

¿Viste el debut del jugador Joao Grimado?

Grimaldo es el típico jugador que tiene calle. Es atrevido, encara. Cuando jugaba en Cristal tenía de extremo a Advíncula, y a Yotún como lateral. En la ‘U’, ‘Orejas’ y Polo, por ambos lados. También tenía al ‘Chorri’ y a Lobatón, siempre me buscaban. Grimaldo es como Bryan Reyna, lo tuvimos en Cantolao, es uno de los extremo de los mejores del fútbol peruano. Me pone muy contento que aparezcan nuevos valores.

¿Actualmente sigues trabajando como asistente técnico de Alejandro Apud?

Sí, estamos en Boston de Uruguay. Por suerte estamos primeros en el campeonato, se juega intermedio, ahora jugamos el Clausura. Estamos con Alejandro Apud, el profesor Federico Blanco, y seguimos aprendiendo. Preparándonos para volver al fútbol peruano, es la ilusión que tengo. Tuvimos experiencias muy lindas en Ayacucho, y en Cantolao, así seguimos acá trabajando.





