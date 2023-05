El Torneo Apertura 2023 se va acercando a su fin y la jornada 17 es importante, por cómo los equipos se han posicionado en la tabla. De un lado, Alianza Lima continúa en la cima, pero acortó su ventaja, luego de perder con Melgar y que Universitario se impusiera sobre César Vallejo. Sporting Cristal también sumó de a tres, por lo que ha escalado a tercer puesto, a tres de alcanzar a la ‘U’ y a ocho de los íntimos. ¿Cómo se jugará esta fecha?

Este viernes arrancarán los partidos, comenzando por el duelo de Cantolao frente a Deportivo Garcilaso, un partido crítico, especialmente, por la ubicación en la que se encuentran ambos clubes. El ‘Delfín’ necesita salir de la última casilla de la tabla, mientas que los cusqueños quieren meterse en el top 5 del campeonato.

Ese mismo día también jugarán Cienciano y Deportivo Municipal, mientras que para el sábado también se ha previsto que se disputen dos compromisos. El primero de ellos será el ‘clásico’ de Piura, con Alianza Atlético vs. Atlético Grau desde la 1:00 p.m., mientras que para la tarde se enfrentarán Cusco FC ante Sport Boys.

El domingo será el día más cargado, ya que se ha programado cinco cotejos. Unión Comercio será quien abra la fecha con el choque ante ADT desde la 1:00 p.m., mientras que dos horas después los clubes UTC y Universitario se verán las caras en el gramado del Héroes de San Ramón.

Los ‘cremas’ saben que deben seguir sumando de a tres, si desean alcanzar a su ‘compadre’, aunque para ello, este último debería perder sus siguientes partidos. En tanto, a las 6:00 p.m. Sporting Cristal visitará a Sport Huancayo. Si bien los ‘rimenses’ no tienen en mente el Apertura, sí quieren acumular el mayor número de puntos para el acumulado, pues la meta final es el campeonato.

Para las 6:30 p.m. Mannucci (que descansó la última jornada) recibe a Melgar en el Mansishe y, para cerrar con el plato principal, se tiene el duelo de Alianza Lima vs. Binacional a los 8:30 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva. Si bien los íntimos cayeron en su último compromiso, eso no es garantía de que para el duelo que se avecina en su casa no retomen la senda del triunfo.

Fixture de la fecha 17 del Apertura

Viernes 26 de mayo

Cantolao vs. D. Garcilaso - 3:00 p.m.

Cienciano vs. D. Municipal - 7:00 p.m.

Sábado 27 de mayo

Alianza Atlético vs. Atlético Grau - 1:00 p.m.

Cusco FC vs. Sport Boys - 3:30 p.m.

Domingo 28 de mayo

Unión Comercio vs. ADT - 1:00 p.m.

UTC vs. Universitario - 3:30 p.m.

Sport Huancayo vs. Sporting Cristal - 6:00 p.m.

C.A. Mannucci vs. Melgar - 6:30 p.m.

Alianza Lima vs. Binacional - 8:30 p.m.



