Llegó el momento de ser más grandes que nunca. Alianza Lima y Universitario de Deportes, los equipos más regulares a nivel nacional e internacional tendrán en esta semana un punto de quiebre de cara a sus objetivos en la temporada. Ambos vienen teniendo una lucha fecha a fecha por ganar el Torneo Apertura, pero tendrán que hacer una pausa para concentrarse al máximo en lo que será esta jornada de copas. Donde los ‘compadres’, muy contrariamente a la historia fuera de nuestras fronteras, tienen grandes posibilidades de avanzar a los octavos de final de sus respectivas competiciones.

Alianza Lima es el equipo con mejores números en el fútbol peruano. Pese a caer el último viernes frente a Melgar en Arequipa, el equipo de Guillermo Salas consiguió el 80% de puntos que disputó. El porcentaje sería mejor si no se contabilizara ese WO frente a Sporting Cristal. Igual le alcanza para ser el único líder, con cinco puntos de diferencia son respecto a la ‘U’ y es el único que depende de sí mismo para llevarse el primer torneo de la temporada. Si este domingo derrota a Binacional en un Matute donde ha sido 100% efectivo, y los cremas no se imponen en Cajamarca, será el ganador indiscutible.

Pero en La Victoria no hay cabeza para la Liga 1 en estos momentos. Este martes Alianza Lima tiene una cita con su historia. Recibe a Libertad de Paraguay y es, literalmente, una final. Porque, de ganar, sumará siete puntos y prácticamente tendrá asegurado un cupo a la Copa Sudamericana, por lo menos. Y sus opciones de meterse en octavos de final de la Libertadores serán gigantes. No solo se beneficiaría en lo deportivo, sino también en lo económico. Recordemos que por ganar un partido te metes al bolsillo 300 mil dólares. Por eso ‘Chicho’, después de algunas pruebas y rotaciones, pondrá su mejor ‘11′ para lograr el triunfo de la temporada. Los blanquiazules no pasan de fase desde aquella campaña en 2010, donde fueron eliminados por U. de Chile en una definición polémica.

Universitario de Deportes vive un ambiente similar. Ya pasó el sofocón que significó perder en Sullana y, de pasada, el invicto en la era de Jorge Fossati. Los cremas volvieron a ganar, gustar y golear a un César Vallejo que nunca pudo hacerle frente a este equipo. Aprovecharon, además, el traspié de su ‘compadre’ para reducir a cinco puntos la diferencia, a falta de nueve por jugar. No depende de sí mismo, pero este domingo está obligado a sumar de a tres ante UTC para, por lo menos, extender la ilusión una semana más. En Ate saben también que, de no lograr el Apertura, debe ganar todo lo restante para estar prendido en el Acumulado.

Pero los cremas también están ilusionados con la Sudamericana. Actualmente es el líder invicto de su grupo. Y este martes tendrá una visita complicada a Brasil. Goiás, equipo al que pudo empatarle en los descuentos en el Monumental, no pasa su mejor momento en el Brasileirao, y es ahí donde la ‘U’ tiene que aprovechar para intentar sumar para ir consolidando una clasificación a octavos de final. Recordemos que, por la ‘Suda’, Universitario llegó hasta cuartos de final en 2011, cuando de manera increíble se quedó en el camino frente a Vasco da Gama.

Por eso y muchas cosas más, esta no será una semana cualquiera para los equipos más populares de nuestro fútbol. Puede ser una semana consagratoria para los dos, como también pueden sufrir golpes en donde tendrán que tener la cabeza para revertir la situación. El fútbol es tan hermoso como impredecible. Pero desde hace años no veíamos a dos equipos peruanos competir a nivel internacional. Alianza Lima y Universitario de Deportes nos están regalando un lindo momento y, ojalá, ambos tengan premio. Por el bien de todos.

