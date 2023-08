Fixture de Universitario (17 puntos)

Jornada Partido Condición Día Fecha 8 vs. Binacional Local Sábado 12 Fecha 9 vs. ADT Visita Miércoles 16 Fecha 10 vs. Deportivo Garcilaso Local Sábado 19 Fecha 11 vs. Atlético Grau Visita Domingo 27

Para ser campeón no hay camino fácil y Universitario lo entiende a la perfección. Los cremas son líderes del Clausura con 17 puntos, mantienen dos unidades más de diferencia con Sporting Cristal y en adelante jugarán cuatro partidos hasta el receso por Eliminatorias. Serán 12 puntos en juego y los cremas dependen de sí mismos para conseguirlos todos. De acuerdo al fixture, la ‘U’ solo subirá a la altura cuando le toque pisar Tarma y el resto de compromisos los sostendrá en el llano, aunque no todos en Lima. Al equipo de Jorge Fossati también le tocará visitar a Atlético Grau, que no ha recibido las garantías para jugar de local en Bernal y podría cambiar de escenario deportivo.

Por otro lado, los cremas jugarán dos partidos en el Monumental y ambos ante rivales, en el papel, accesibles, por lo que los seis puntos en disputa deberían quedarse en sus bolsillos. Lo ideal es conseguir 12 puntos de 12; sin embargo, apuntar a 10 de 12 no estaría mal. En Piura, por ejemplo, la ‘U’ ganó el año pasado 1-0 con gol de Alex Valera y podría repetir esa historia si se lo propone. En Tarma, en cambio, el cuadro merengue logró un empate 1-1 la temporada anterior y se llevó un resultado favorable que también puede repetirse ahora. Dependerá, entonces, de cómo se den las cosas, aunque siempre es clave sumar de visita para mantenerse como único líder del Clausura.

Fixture de Sporting Cristal (15 puntos)

Jornada Partido Condición día Fecha 8 vs. Deportivo Garcilaso Local Domingo 13 Fecha 9 vs. Atlético Grau Visita Jueves 17 Fecha 10 vs. Municipal Local Domingo 20 Fecha 11 Descansa - -

A diferencia de la ‘U’, el fixture de Sporting Cristal antes de la pausa del campeonato le generaría complicaciones. Y es que los celestes tendrán solo tres partidos por delante antes del receso, ya que descansan en la fecha 11 de acuerdo a la programación del campeonato. Con un compromiso menos, la diferencia de puntos entre ambos equipos podría incrementarse. El cuadro que dirige Tiago Nunes tendrá nueve puntos por delante y así los gane todos, no podrá alcanzar a su rival en el primer lugar del Clausura. Sin embargo, eso no quiere que la situación se mantenga igual hasta el final, porque a la ‘U’ todavía le falta descansar una fecha.

Por otro lado, lo bueno del fixture de los celestes es que disputarán sus tres partidos en el llano. No tendrán que visitar la altura y eso les permite imponer su juego e incrementar sus opciones de sumar fuera de casa. El único lugar que les tocará pisar en ese lapso será Piura ante Atlético Grau, un escenario que conocen bien y en el que ya han conseguido buenos resultados. Respecto a los otros dos compromisos ante Garcilaso y Municipal, Cristal es superior y debería firmar los seis puntos en juego. Lo ideal es apuntar a 9 de 9; pero 7 de 9 también es un escenario que gusta en La Florida.

Fixture de Alianza Lima (12 puntos)

Jornada Partido Condición Día Fecha 8 vs. Cusco FC Visita Domingo 13 Fecha 9 vs. Sport Huancayo Local Miércoles 16 Fecha 10 vs. Cienciano Visita Domingo 20 Fecha 11 vs. Alianza Atlético Local Sábado 26

Alianza Lima tiene el camino más difícil comparado con sus rivales por una sencilla razón: tendrá que visitar Cusco en dos oportunidades. Al equipo de Mauricio Larriera le esperan cuatro partidos y dos de ellos serán en la ciudad imperial, donde siempre es difícil sacar buenos resultados a los clubes limeños. Serán 12 puntos en juego y lo ideal sería apuntar al pleno; pero debido al momento del equipo, a la cantidad de lesionados que tiene y al cambio de comando técnico, el objetivo parece complicado. Los íntimos enfrentarán fuera de casa a Cusco FC y Cienciano, dos equipos que animan el Clausura y tienen argumentos para dar pelea. A los ‘guerreros dorados’ no les ha podido ganar de visita, mientras que al ‘Papá' sí pudo derrotarlo el año pasado (0-2). Allí está el reto, sumar ante ambos para evitar que la diferencia con la ‘U’ en la tabla de posiciones aumente.

En cambio, jugar en casa resulta un alivio para los blanquiazules, quienes recibirán a Sport Huancayo y Alianza Atlético antes del receso. Alianza no ha perdido en Matute por Liga 1 y la idea es continuar con esa mística para afianzarse en su fortín. Necesita asegurar esos seis puntos de local para mantenerse con opciones en el Clausura, aunque ya no depende de sí mismo. Sin embargo, donde sí está la pelea de los íntimos en el Acumulado. Por ahora, son líderes con 54 unidades y le sacan tres más a la ‘U’. Aquí sí dependen de sí mismos para asegurar el primer lugar y clasificar directamente a la final nacional. ¿Será posible?

