A cuatro jornadas de que termine el Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson, aún no se pueden sacar conclusiones. Hasta la fecha 14, Sporting Cristal mantenía su liderazgo en la tabla de posiciones, incluso, se acercaba a Alianza Lima en el Acumulado. Sin embargo, al término de la última jornada, Melgar escaló al primer lugar, luego de que los rimenses igualaran contra UTC. Universitario de Deportes tampoco se queda fuera, pues continúan invictos en sus últimos cinco partidos y pelearán por sacar todos los puntos que sean posibles en los cotejos que resten.

Con este panorama, ¿cómo saber qué equipo se perfila como campeón? Para tener un aproximado es preciso sacar la calculadora, pues restan cuatro partidos (tres en el caso de los rojinegros) para saber cómo podría moverse la tabla. Uno de los duelos que podría definir sería el choque del ‘Dominó' ante los íntimos, pues el que gane sacará ventaja, tanto en el Clausura como en el Acumulado. Conoce aquí el calendario de los cuatro clubes que se disputan el título.

Un ‘León’ que quiere su reinado

Melgar tuvo paciencia y fue partido a partido hasta conseguir el liderazgo que tanto buscaba en el Clausura. Tras cuatro victorias consecutivas, el ‘Dominó' está decidido a mantener esa racha y así continuar hasta que el torneo culmine. Sin embargo, tiene una desventaja, frente a sus rivales directos: no jugará la fecha 18.

Los rojinegros tienen programado enfrentar a los íntimos en este jueves en el estadio Alejandro Villanueva, por la jornada 16. Tras ello, se prepararán para volver a Arequipa y recibir a Carlos A. Mannucci el martes 3 de octubre, el cual marcará su último partido de local, para luego esperar hasta que se juegue la última fecha y así enfrentar a Binacional en Juliaca.

JORNADA DÍA RIVAL LOCALÍA 16 28/09 Alianza Lima Visita 17 03/10 C. A. Mannucci Local 19 Por definir Binacional Visita

Los celestes quieren romper la sequía

Sporting Cristal quedó en segundo lugar en la tabla de posiciones, tras empatar con UTC. Y sí, no fue el resultado que esperaban, pero eso no lo ha hecho bajar los brazos, en especial, porque consideran tener argumentos suficientes para lograr revertir este panorama. Eso sí, para lograr ello no deberán perder ningún partido que se les avecine.

Su próximo rival será Cusco FC en la ciudad imperial, una plaza complicada, pero no imposible para los celestes, más si tomamos en cuenta que, en los choques que tuvieron contra Binacional (en Juliaca) y The Strongest (en La Paz) sacaron importantes triunfos. Después deberán enfrentar a sport Huancayo en Lima, Cienciano nuevamente en Cusco y cierran con Alianza Atlético en la capital.

JORNADA DÍA RIVAL LOCALÍA 16 29/09 Cusco FC Visita 17 03/10 Sport Huancayo Local 18 Por definir Cienciano Visita 19 Por definir Alianza Atlético Local

La fe en Jorge Fossati

En Universitario de Deportes tienen claro que Jorge Fossati debe permanecer en el cargo para el Centenario. ¿El motivo? En 36 partidos, el estratega uruguayo ha ganado en 21 ocasiones, 15 de ellas en el estadio Monumental y seis de visita; números que respaldan el trabajo que tiene con el plantel crema y que lo han hecho merecedor a quedarse y ganarse el cariño de la hinchada.

Ahora el reto está en pelear los cuatro partidos que le restan al equipo y, con ello, llevar a sus jugadores a lo más alto en el campeonato. El próximo rival será César Vallejo, al cual enfrentará este jueves en el estadio Mansiche. Luego regresará a Lima para recibir a UTC (al cual no deben subestimar). Finalmente chocará contra Cusco FC de visita Sport Huancayo de local, aunque estos últimos compromisos aún no tengan fecha definida.

JORNADA DÍA RIVAL LOCALÍA 16 28/09 César Vallejo Visita 17 02/10 UTC Local 18 Por definir Cusco FC Visita 19 Por definir Sport Huancayo Local

La Victoria quiere la tercera

Alianza Lima tuvo dos campañas consecutivas con cierres memorables. En el 2021, pese a incertidumbres y reajustes, el plantel íntimo se hizo del título nacional, gracias al buen performance que mantuvo hasta el final de la temporada. El siguiente año no fue la excepción y si bien cambiaron de comando técnico, se mantuvo el espíritu competitivo del equipo hasta conseguir alzar la copa una vez más.

Este 2023 no quieren que sea la excepción. Pese a algunos cambios internos, el equipo está mentalizado en ir por el tricampeonato y ¿cómo no ilusionarse? Tienen el título del Apertura y están muy cerca de conseguir el del Clausura. Eso sí, para lograrlo deberán ganar los duelos restantes que les queda frente a Melgar (actual puntero), Binacional, ADT y Garcilaso. De momento, la ventaja que poseen en el Acumulado puede ser su gran aliado.

JORNADA DÍA RIVAL LOCALÍA 16 28/09 Melgar Local 17 03/10 Binacional Visita 18 Por definir ADT Local 19 Por definir D. Garcilaso Visita





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR Redacción Depor La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.