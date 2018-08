Alianza Lima: UTC pidió los puntos de partido postergado y la CJ-FPF le dio 3 días a íntimos para defenderse

UTC acaba de ganar en Moyobamba a Unión Comercio y podría celebrar por partida doble sin jugar su partido pendiente contra Alianza Lima. Los cajamarquinos presentaron un reclamo ante la CJ-FPF el 7 de agosto y pidieron se declare Walk Over a su favor por el duelo correspondiente a la fecha 9, el cual se reprogramó hasta en dos oportunidades

Ante este pedido, la Comisión de Justicia de la FPF envió un comunicado dirigido a Alianza Lima en el que se le informa de la situación y se le da un plazo de tres días para responder.

Extracto del comunicado de la CJ-FPF a Alianza Lima:

Considerando: Primero: Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 99 del Reglamento de Bases del Campeonato Descentralizado 2018, esta Comisión de Justicia es competente para conocer este reclamo en primer grado.



Segundo: Que antes de resolver el reclamo conforme a sus atribuciones, esta Comisión considera pertinente ponerlo en conocimiento del Club Alianza Lima para que, dentro del plazo de tres días hábiles, exprese lo que considere conveniente a su derecho.



Se resuelve: Poner el reclamo formulado por el club UTC a que se refieren la presente Resolución en conocimiento del club Alianza Lima para que, dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución, exprese lo que considere conveniente a su derecho.

Alianza Lima solicitó las garantías para jugar el partido el día 9 de agosto, no obstante estas se le negaron y el encuentro no pudo desarrollarse. Aún así, el gerente deportivo de UTC, Napoli Vigo, considera que hubo negligencia por parte de los victorianos y aseguró que su equipo no viajará a Lima para disputar el partido.

"Si era un partido ya reprogramado, por qué no se hizo los papeles con la debida anticipación y esperaron a último día. En todo caso se debió ver otro mecanismo, conseguir otro tipo de seguridad o jugar a puertas cerradas", dijo Napoli Vigo en Ovación.

"No vamos a viajar a Lima. En este momento vamos a regresar a Cajamarca. Yo entiendo que la Comisión de Justicia no va a reprogramar el partido", culminó.

De esta forma, los íntimos deberán responder rápido y explicar sus motivos. De lo contrario el partido podría volver a suspenderse y las consecuencias podrían ser mayores.