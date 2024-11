Así como la definición del campeón de la Liga 1 Te Apuesto fue de película, lo mismo ocurrió con la lucha por no descender. UTC, César Vallejo y Carlos Mannucci se jugaban su ‘pellejo’ para quedar en la Primera División. Fueron dos goles los que definieron todo: Renato Espinoza (90+3′) empató (2-2) la serie entre Alianza Atlético y la escuadra tricolor, y, a los pocos segundos, un gol de Koichi Aparicio igualó (1-1) el marcador contra Sport Huancayo, lo que resultó suficiente para que el ‘Gavilán del Norte’ permaneciera un año más en la categoría profesional. Uno de los que vivió esta situación en primera persona, con un ojo en el partido y el otro en los demás resultados, fue Guillermo Sanguinetti, quien logró el objetivo de mantener al elenco norteño en la máxima categoría del fútbol peruano. A raíz de esto, el DT conversó con Depor sobre su rendimiento al mando, su continuidad para 2025 y los aspectos en los que la directiva debe mejorar para el próximo año.

Llegó a Cajamarca para que, con su experiencia, pudiera ayudar a UTC a mantenerse en primera. A mediados de agosto, el uruguayo consideró el mando del equipo y, al respecto, el ‘Topo’ compartió cómo se dieron las negociaciones para su llegada. “En principio... una lastima que se demoraran tanto en mi contratación, porque el equipo estuvo sin técnico por tres fecha y eran tres fecha importantes, todas acá en Cajabamba. Tras terminar el contrato con (Carlos) Ramacciotti, ahí se pusieron en contacto conmigo y lamentable, jugaron en Cajabamba contra Unión Comercio, Comerciantes Unidos y ADT. Recién después de eso, decidieron por mi contratación y me tocó venir do días antes de un partido difícil, que fue contra Sporting Cristal (que jugó como local). Además, habían sacado algunos jugadores que me correspondían a mí asumir y me quedó un equipo chico con pocos jugadores”, detalló para Depor el estratega que tomó el mando en la fecha 9 del Torneo Clausura.

Asimismo, el DT reveló que enfrentó otra dificultad, y fue que varios futbolistas estaban en el quirófano, lo que redujo aún más las opciones para pelear. “Incluso, para esa semana, hubieron cinco o seis jugadores lesionados que no estaban a la orden; entonces, los poquitos juveniles que habían viajaron junto a nosotros. Después tuvimos un tiempo para poder recuperar a algunos, porque los otros no lo hicieron”, indicó Sanguinetti, resaltando que tomó una escuadra con muchas bajas, lo que fue un golpe duro tras su llegada.

Asimismo, el DT de 58 años, con el plantel que tenía a su disposición, se puso en marcha el objetivo de mantener al equipo en la Primera División. “Por suerte se dio, de una forma medio angustiosa. Creo que merecimos sacar más puntos de los que realmente sacamos, porque hubieron partidos que se realizaron buenos planteamientos, que se pudo haber sumado pero el partido que perdimos contra Cienciano fue una injusticia. En definitiva, fuimos hasta el final, porque no tuvimos los puntos deseados, por haber cometido mucho errores”, sostuvo

Eso sí, el ‘Topo’, con su experiencia en el fútbol, ya sabía lo que era tomar un equipo en un mal momento y pelear por la permanencia en la máxima categoría. Sanguinetti reveló a este medio que, en su paso por el fútbol colombiano y ecuatoriano, vivió una situación similar a la que tuvo con UTC. “En el tema de descenso, ya tuve la oportunidad de pelear con equipos. Cuando fui a Cúcuta en el 2012, fui a dirigir a una promoción que jugamos contra América de Calí, la cual ganamos. También con Guayaquil City me llamaron para salvar del descenso del equipo, que finalmente lo logramos, pero las que se dieron con este equipo (UTC) fue la más difícil por el muy poco tiempo de trabajo”, manifestó.

El técnico también destacó que el tema de la localía para el cuadro del norte fue una gran dificultad en su pelea durante 2024, ya que no pudo disputar sus partidos en Cajamarca, sino en una ciudad más lejana. “El no jugar en Cajamarca, en su estadio, como es habitual eso era algo primordial. Porque el viajar a Cajabamba, con tres o cuatros horas de viaje en bus para ir a jugar a una cancha diferente, no es normal para un equipo”, precisó. Guillermo Sanguinetti también resaltó que es necesario que vuelvan a jugar en su estadio, es una ventaja importante para la escuadra de provincia.

Por otro lado, el uruguayo también se refirió a su futuro con la escuadra crema con miras al próximo año. “En primer lugar, nosotros tras acabar el campeonato, aún seguimos en Cajamarca, esperando que se solucione la parte económica del contrato, producto de lo que ha pasado en la Federación Peruana de Fútbol. Nos dijeron que no pudieron asumir la parte económica (debido al último escandalo de la FPF). Entonces nosotros estamos volviendo a nuestro país con el compromiso de ellos -directiva de UTC- que cuando se solucione, puedan finiquitar la parte económica y luego, ahí será momento de hablar las dos partes”, reveló.

“Será motivo para hablar del futuro, de que piensa ellos y nosotros, teniendo en cuenta que manifesté (como los integrante del plantel y la localía para el próximo año) que el club deberá solucionar”, añadió el entrenador. Sanguinetti precisó que estos aspectos son puntos importantes para su continuidad el próximo año, con el objetivo de pelear por mejores metas.

El charrúa precisó que en su club quiere jugadores comprometidos con las metas del plantel, ya que es importante para lograr los objetivos. “La conformación de un plantel de jugadores que realmente estén comprometidos. Nosotros tras tomar el mando, tuvimos que apartar a algunos jugadores por indisciplina, que también nos tomó en contra. Uno debe tener cuidado al elegir los jugadores que sean buenos profesionales que te garantice el jugar con el compromiso que se necesita. Por ejemplo, esos jugadores no fueron tomados en cuenta y se le informó al club”, indicó.

Por otro lado, Guillermo Sanguinetti no es nuevo en el fútbol peruano, siendo Alianza Lima el primer equipo que dirigió (también estuvo al mando de Sport Boys). En relación a esto, el técnico no dudó en hablar sobre la definición del campeonato, donde los victorianos, una vez más, no lograron sumar un nuevo título, siendo Universitario de Deportes quien los superó, esta vez, por cuestión de un punto. “Yo creo que (los blanquiazules) se topó con un equipo (la ‘U’) que ganó todo, que estuvo armado desde el año anterior y viene de una buena campaña con Jorge Fossati y le marcó la diferencia tanto a Melgar, Alianza Lima que pelearon por sacarle ese título. Pero Alianza es un equipo que contrató muy buenos jugadores pero no le dio para pelar contra Universitario”, indicó.

¿Cuándo iniciará la Liga 1 2025?

El Comité de Competiciones, junto a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), están terminando de definir detalles importantes sobre el campeonato nacional en 2025. A falta de confirmación, esta semana se conoció que la posible fecha de inicio del Torneo Apertura es el jueves 23 de enero. El cuarto fin de semana de enero se jugaría la primera jornada del certamen. Recordemos que en anteriores ediciones llegó a arrancar en febrero o incluso en marzo.

Dentro de los motivos de las autoridades para iniciar el campeonato nacional en esa fecha está alinear el calendario de la Liga 1 con el resto de las competiciones en Sudamérica. Dos torneos importantes que se juegan todos los años son la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, y muchas veces los clubes peruanos llegaron con poco rodaje y fueron superados fácilmente. De esta forma, los equipos llegarán a los torneos internacionales en mejor forma.

Por otro lado, la Selección Peruana tendrá encuentros decisivos en 2025, por las últimas fechas de las Eliminatorias al Mundial 2026 y un calendario ordenado permitirá no interferir con las convocatorias de los jugadores que son parte de clubes nacionales.





