Alianza Lima podría quedar fuera de la pelea por el título sin jugar el partido ante UTC. ¿Qué pasó? Sucede que el cuadro cajamarquino ha presentado un reclamo ante la CJ-FPF pidiendo que se declare Walk Over a su favor por el duelo correspondiente a la fecha 9, el cual se reprogramó en dos oportunidades por falta de garantías y debería jugarse este jueves 23.

"Si era un partido ya reprogramado, por qué no se hizo los papeles con la debida anticipación y esperaron a último día. En todo caso se debió ver otro mecanismo, conseguir otro tipo de seguridad o jugar a puertas cerradas", dijo Napoleón Vigo, gerente de UTC, a Radio Ovación.

Agregó: "Nosotros consideramos el tema irresponsable por parte de Alianza Lima de no conseguir los permisos necesarios, considerando que UTC ya había hecho las reservas para dirigirnos a Lima, por eso consideramos que era su responsabilidad que se dé el partido".

El pedido de UTC podría ser escuchado, sin embargo, Alianza Lima tiene tres días para defenderse. "Hemos sido notificados por parte de la Comisión de Justicia que por reglamento el club Alianza tiene tres días para contestar nuestro reclamo para que ellos puedan dar su veredicto".

Vigo aseguró que de igual manera no viajarán a Lima para disputar el duelo pendiente. "Por supuesto que no, en este momento vamos a regresar a Cajamarca. Yo entiendo que la Comisión de Justicia no va a reprogramar el partido, ya le dará la potestad a la ADFP para reprogramar si eso determinan porque no necesariamente tenemos que jugar el 23".

Alianza Lima y UTC deberían enfrentarse este jueves 23 de agosto en un choque importantísimo en las aspiraciones del cuadro blanquiazul. De perder esos puntos, quedarán automáticamente fuera de pelea por el Torneo Apertura y Sporting Cristal será campeón.