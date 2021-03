Una nueva esperanza en tienda íntima. La decisión del TAS que le permitirá a Alianza Lima disputar la Primera División hizo que se reactiven las posibilidades de que Jefferson Farfán continúa su carrera en la escuadra La Victoria. Esto fue confirmado por César Torres, miembro del Fondo Blanquiazul, quien dio detalles de las conversaciones que se retomaron con el atacante de la Selección Peruana.

“Vemos cercana la posibilidad de que Jefferson Farfán pueda estar en Alianza Lima. Hay voluntad de ambas partes”, sostuvo el directivo del conjunto blanquiazul en diálogo con GOLPERU, con respecto a la situación del delantero de la Selección Peruana.

Por otro lado, el representante de Alianza Lima dejó en claro que el equipo se encuentra en una desventaja con relación a sus rivales en la Liga 1, por lo que decidió hacer un pedido especial a la FPF que le permita a los jugadores íntimos llegar en buenas condiciones al certamen.

“Alianza Lima no ha sumado puntos en mesa. El que ha perdido en mesa es Carlos Stein por la quita de puntos. No veo que el club pueda competir deportivamente. Con buen criterio, espero que la FPF pueda darnos un plazo no menor a 15 días para reintegrarnos a la competencia”, finalizó

Alianza Lima alista su regreso

Si bien el directo deportivo del club, José Bellina, así como el administrador Miguel Pons, se reunieron en la mañana con los directivos de la FPF y de la Liga 1, aún se desconoce los acuerdos a los que llegaron en la Videna. Entre los temas claves estuvieron el debut de los íntimos esta temporada en el torneo local y cómo recuperaría la fecha o fechas hasta su incorporación.

Por otro lado, Alianza Lima continuó con su cronograma de entrenamientos, a la espera de la decisión de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), sobre cuándo sería la fecha de su retorno a la Liga 1. Los jugadores saben que son momentos claves para el club, por lo que prefieren mantener el optimismo y el buen ambiente entre ellos.





