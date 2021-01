Se viven semanas de incertidumbre en Alianza Lima, ya que el elenco de La Victoria aún no ha cerrado con ningún técnico de cara a la temporada 2021. Sin embargo, Víctor Rivera, quien estuvo al mando de Deportivo Municipal el 2020, suena como una opción.

En una entrevista con GOLPERU, el técnico habló sobre la posibilidad de ponerse el buzo blanquiazul aunque hasta el momento no exista nada concreto. “No hay nada oficial. Creo que hay un rumor o especulación bastante fuerte, pero creo que directamente no es un tema que ni siquiera está oficializado ni en agenda del club hasta el momento”, sostuvo el ‘Chino’ Rivera.

Sin embargo, dejó claro que se siente contento por ser considerado como una opción para dirigir uno de los clubes más grandes del país. “Sé que hay otros candidatos también y por lo que uno percibe o lee o me comunican gente del fútbol, pero el simple hecho de sonar, para mí ya es más que un privilegio por lo que es Alianza Lima y su historia”, señaló.

Cabe precisar que otro estratega que suena con fuerza en La Victoria es Pablo Zegarra. Estoy en España, pero la persona que ve mis cosas en Perú me comentó de una posibilidad para dirigir a Alianza Lima”, sostuvo al respecto el técnico en una reciente entrevista con Radio Ovación. Hasta la fecha, el DT ha estado al mando de equipos como Atlético Grau, Pirata FC, Sporting Cristal y UD Salamanca.

Patricio Rubio: lo que se sabe sobre la continuidad del delantero

Hace una semana, Alianza Lima confirmó las llegadas de Edhu Oliva y Yordi Vilchez. Mientras todo ello se daba, también se venía trabajando en el perfil del nuevo técnico: en las próximas horas se estaría definiendo quién se pondrá el buzo. Ahora, no son los únicos temas que estuvieron en carpeta en Matute. Por ejemplo, el caso del delantero chileno Patricio Rubio era una interrogante.

Y es que a pesar de que aún tiene contrato con el club blanquiazul, su continuidad no estaba confirmada. ¿La razón? Las cifras no eran las mismas tomando en cuenta que esta temporada se disputará la Liga 2. Depor conoció que no se llegó a un acuerdo y todo haría indicar que Patricio Rubio no seguirá en La Victoria.

“Aún no tengo claridad sobre mi situación con Alianza Lima”, le confesó el delantero a este diario a finales del año pasado. Sí, todavía continuaban las negociaciones por esas fechas. Ahora, ¿en lo individual cómo le fue a Rubio en la Liga 1? Jugó 20 partidos (19 de titular) y 1,711 minutos. Además anotó seis goles: frente a Melgar (3), Deportivo Llacuabamba (2) y la Universidad César Vallejo.





