Minuto 83 del partido en Sullana. Joel Alarcón se dirige a la pantalla que está a ras de cancha para observar una posible falta de Renzo Garcés a Neri Bandiera en el área, por pedido del VAR. Luego de casi cuarenta segundos, determina que existe infracción, por lo que le saca la tarjeta amarilla al defensor y cobra penal. Lo demás es historia conocida: Patricio Álvarez anotó el 1-0 definitivo y el argentino Mariano Soso obtuvo su primera derrota como técnico de Alianza Lima. Además, el club íntimo perdió el primer lugar del Torneo Clausura 2024. El plantel y los dirigentes íntimos no han dejado de expresar su molestia por la decisión del juez principal. En medio de este contexto, Depor conversó con dos exárbitros FIFA sobre el polémico penal que, por ahora, pone a la institución victoriana contra las cuerdas, pues ya no depende de sí mismo para ganar el certamen. También sobre el arbitraje y el VAR peruano.

Un reclamo formal por parte de Alianza Lima

Paolo Guerrero, Carlos Zambrano, Bruno Marioni, entre otros, no dudaron en señalar el trabajo de Joel Alarcón y alzaron su voz de protesta tras la derrota del equipo de La Victoria. El director de Fútbol Profesional del club aseguró que habrá una queja formal. “Haremos algún tipo de queja, formalmente. Haremos un reclamo formal, los abogados están trabajando, y la gente del club está trabajando en esta situación. Lo que esperamos es que haya justicia. No queremos ser favorecidos, pero no queremos ser perjudicados tampoco. Que haya justicia para todos los equipos”, dijo en el programa Mano a Mano.

El ‘Depredador’ fue uno de los jugadores íntimos más enojados con el resultado negativo. Apenas sonó el pitazo final, se acercó al colegiado para reclamarle por el penal en contra y para señalarle que debía haber cobrado también una pena máxima a favor de Alianza Lima. “Si eso es penal, imagínate... No me gusta hablar del arbitraje. Ha sido un partido que se nos complicó. Quedo triste por el resultado, pero ahora tenemos que descansar y ponernos a trabajar rápidamente, porque el sábado tenemos un partido importante”, fueron sus palabras a Movistar Deportes, durante su salida del recinto deportivo.

El ‘Kaiser’ fue más contundente y disparó contra el arbitraje peruano. “Me ha tocado jugar en algunas de las ligas más competitivas del mundo. Nunca he sentido que los arbitrajes perjudiquen e influyan tanto en los resultados deportivos como en el Perú. El nivel del arbitraje es paupérrimo y el VAR es un asco porque lo manejan los mismos árbitros que tenemos. En ninguna parte del mundo esa jugada es penal, si se dejan llevar por una cámara lenta que distorsiona todo, ahí estamos muy mal. Es una jugada propia de un partido, pero siempre interpretan lo que quieren. En vez de avanzar en nuestra liga peruana vamos a seguir retrocediendo, una pena”, señaló en sus redes sociales.

¿Qué dicen los especialistas sobre este polémico penal?

Depor conversó con Winston Reátegui, exárbitro y abogado en derecho deportivo, sobre el polémico penal en contra de Alianza Lima, el VAR y el arbitraje en el fútbol peruano. En primer lugar, destacó que no debió cobrarse ese penal. “No hay un codazo. Se extiende el brazo, pero la intensidad de la misma, en la fricción, no es para considerar penal. El fútbol es un deporte de contacto. Joel Alarcón ve la jugada, considera que no es penal. Luego es invitado por el VAR, y en cámara lenta todas son penales, todas son tarjetas rojas. Pero esta es una jugada de fútbol, los jugadores en el área siempre se agarran”, señaló.

“Lo que va a marcar la diferencia es la intensidad. Yo te puedo poner el brazo a ti, ¿pero eso va a interrumpir que tú sigas avanzando? No. A no ser que sea una intensidad muy alta. Es como los empujones. Yo te puedo dar un pequeño empujón, ¿y eso es para que tú te caigas? Así no se juega el fútbol. En este caso es una jugada estrictamente de fútbol, donde lamentablemente se dejaron llevar por una cámara lenta y las jugadas de este tipo tienen que verse en tiempo real. No es penal para nada. Se equivocó el VAR en llamarlo y se equivocó él también en considerar esta falta en cámara lenta”, añadió.

Reátegui destacó que ahora los árbitros se preocupan más por la tecnología que por capacitarse para hacer un buen trabajo dentro del campo de juego. “Los árbitros tienen que observar, decidir, ser intuitivo, hacer diagonales, ser la autoridad. Parece que su tiempo lo ocupan más en un set con cámaras y tecnología. Ese no es el ADN del árbitro. Entiendo que el VAR es un negocio, pero el árbitro está perdiendo su esencia. El VAR no está mal, lo que está mal es cómo lo utilizan. Falta más capacitación, mejores presupuestos. Tengo entendido que este año no ha habido convocatoria de árbitros para VAR. Siguen siendo los mismos. Por ejemplo, Bruno Pérez arbitró un partido y, un día antes, en el partido de Cristal, estuvo en el VAR. Hacen doble función porque no hay árbitros”, sostuvo.

Finalmente, resaltó que debemos empezar a mejorar el arbitraje peruano, tal como lo están haciendo países vecinos como Venezuela. “En la última fecha de las Eliminatorias no hubo ninguna terna peruana. Eso quiere decir que algo no está funcionando bien. Ahora, comparando con Venezuela, ellos tienen dos árbitros que casi siempre están haciendo finales. También aparecen en las Eliminatorias. Definitivamente están haciendo un mejor trabajo. Eso es como para empezar a analizar y creo que las cosas pueden mejorar pero se necesita que los árbitros trabajen sus capacidades, y también el apoyo logístico. Hay que invertir en el arbitraje. Y al parecer no se está dando la inversión adecuada”, concluyó.

Miguel Scime, exárbitro argentino y director del Instituto de Árbitros de Fútbol (IAF), hizo una análisis de la polémica jugada que derivó en penal en contra de Alianza Lima. “Cuando uno analiza una jugada, primero tiene que buscar las consideraciones para después llegar a decir si es o no falta. El árbitro cobra una infracción porque considera que hay una sujeción. El defensor cubre su espacio, que lo tiene ganado, estira su brazo, y el que produce el contacto, no es el defensor que va para atrás y pone la mano y lo empuja, o lo sujeta o lo agarra, es el delantero. Y se deja caer. Tampoco es infracción del delantero, sino es un simple roce, un simple contacto, que no se cobraría falta. ¿Qué cobró el árbitro? Nada. No ve infracción”, señaló.

“El VAR comete el error. Cuando lo llaman al árbitro, es difícil que no cambie de idea. Pero el VAR, en el marco de las normas vigentes, lo tiene que analizar con distintos ángulos y velocidades, y las consideraciones correspondientes, y según qué cámara elija, se pueda ver una falta o no. Por lo tanto, si lo observo en cámara lenta, verás que siente el contacto sobre el defensor y se deja caer solo. No es que lo empuja, lo agarra. No existe nada de eso. El fútbol no se debe valorar en cámara lenta, menos en un sistema como el que trabajamos, que es en 2D. Aquí lo importante, es un simple roce, porque el que produce el contacto es el delantero”, agregó.

Scime manifestó que es un problema que el árbitro tenga que hacer diferentes trabajos y no se dedique a tener una especialidad. “El arbitraje es un proceso, no un suceso. Como se hace en FIFA, los árbitros de campo son árbitros de campo, y los árbitros de VAR son de VAR, no se mezclan. Un excelente árbitro de campo puede ser un mediocre árbitro de VAR. Ustedes tienen una manera de gestionar donde, tengo que ser respetuoso, no quiero hablar mal de la escuela porque no corresponde, el árbitro hace diferentes trabajos. Antes se hacía, pero la FIFA se da cuenta de que se cometían muchos errores. Se debe hacer una especialidad. Acá buscan árbitros de campo, los mandan al VAR, y viceversa. No es serio eso”, sostuvo.

¿Cuántos goles de penal recibió Alianza Lima en la Liga 1 2024?

En 28 partidos jugados en la Liga 1 2024, Alianza Lima marcó 47 goles y recibió 22 anotaciones. De estos veintidós tantos, tres fueron desde el punto de penal. Fueron en tres cotejos diferentes, en los que el club blanquiazul logró una victoria y dos derrotas. La primera vez se dio en el triunfo por 3-1 sobre Unión Comercio en el Estadio Municipal Carlos Vidaurre Garcia (Tarapoto), por la fecha 4 del Apertura. En esa ocasión, el árbitro Kevin Ortega cobró la pena máxima por una falta del joven arquero Ángel De la Cruz en contra de Marlon de Jesús. El mismo ecuatoriano se encargó de patear y anotar el descuento. Después, en la octava jornada del Apertura, el juez Daniel Ureta cobró una pena máxima en el Cienciano vs. Alianza Lima, en el Inca Garcilaso de la Vega. Carlos Garcés canjeó penal por gol y el ‘Papá' ganó 2-1 ese día. Finalmente, el tercer tanto de penal que recibió se dio esta semana en el Campeones del 36.





